Botrányba fullasztott tragédia

(pestisracok.hu, 2017. október 27.)

Fekete György

A miénk "hozzásegíthetné a társadalmat, hogy túllépve félfeudális, elnyomó, az erővel visszaélő, a zsarnokot támogató általános attitűdökön, közelebb kerüljön egy igazságosabb, emancipáltabb, a gyengéket és kisebbségeket emberi jogaikban egyenjogúsító szemlélet elsajátításához", fogalmazza a liberális értelmiség jeles asszonya, Vásárhelyi Mária szociológus. Akinek abban is igaza van, hogy rosszalja, miszerint "a média, mint a pitbull kutya nem engedi el Marton Lászlót, jól lehet az ő történetéhez már jó ideje nincs mit hozzátenni.Mintha mindenkinek az lenne az érdeke, hogy azt a benyomást keltse, hogy itt mindössze egyetlen ember beteg személyiségéről, nem pedig egy beteg társadalmi berendezkedés egy megnyilvánulásáról van szó."Igen, mindnyájunk javára válna, ha akárcsak pici elmozdulás történne ebbe az irányba. Azonban nem engedi a nyilvánosság kormánypárti része. A hitványság, amely Marton László szexuális zaklatásait mentegeti, tovább tobzódik.Schilling Árpád kétségtelenül meghökkentő előadásának párperces videó-részletét keringteti az aljasság: Sárosdi Lillától nem is áll olyan távol a szexuális kiszolgáltatottság? (Videóval 18+).Teszi ezt a következő "érveléssel": a darabban obszcén jeleneteket (is) előadó rendező-színész házaspár és más művészek hiteltelenítik, hogy Sárosdi Lilla figyelmünkbe tolta Marton igazolhatatlan cselekedeteit (Sárosdin kívül már további kilenc nő jelentkezett hasonló sérelemmel).Igyekszem indulat nélkül rámutatni e sunyi magatartás tárgyi megalapozatlanságára. Amihez külön tudatosság szükséges, mert a szellemi-érzelmi igénytelenség óhatatlanul indulatot vált ki az emberből.Feltételezve, de nem megengedve. Még ha eme erkölcscsőszöktől megbélyegzett művésznő "olcsó kis szajha" is lenne (őket idézem, akik megérdemelnék, hogy szavaikért az általuk piszkolt színésznő beperelje őket), akkor is megvan minden erkölcsi és jogi alapja ahhoz, hogy akármekkora késéssel szembesítse Marton László rendezőt az ellene elkövetett szexuális abúzussal. Hiszen a prostituáltakat, illetve "kurválkodókat" ugyancsak megilleti a társadalom védelme a tekintetben, hogy akaratuk ellenére, előzetes, nem kizsarolt vagy manipulált beleegyezésük nélkül ne vegyenek részt semmiféle szexuális jellegű aktusban.Marton László abuzőr tevékenységével nem ekvivalens Sárosdi Lilla színpadi "meztelenkedése" (pornográfiának minősítve sem), a kettő között csereviszony sincs. Tudniillik, ezt kell nagyon érteni, az abúzus elemi része a hatalommal történő visszaélés, bármiféle hatalmi fölény felhasználása. Evvel ellentétben mindenki szabadon dönthet, bemegy megnézni egy színházi rendezvényt, kézbe vesz egy könyvet, bekapcsolja a televízióját-rádióját, belép az internetre vagy sem.Sárosdit arra hivatkozva is támadják, hogy - állítólag - valójában akciózik , kiszolgálva a Vígszínház átjátszását a kormánypárti erőknek, holott társulata éppenséggel keményen opponálja a fennálló kurzust.Újra és újra szögezzük le (amíg közállapotaink ennyire maradiak): főrendező úr meggyalázta saját munkásságát, "beismerése", no meg a mentegetések, mind-mind kritikátlanság megnyilvánulásai.Rendezéseit fontoljuk meg úgy játszani, hogy az összes meghirdető-tájékoztató anyagra rávezetendő Marton László szexuális zaklató voltát jelző logó, amiképpen a színészképzésben esetleg használt, illetve használni gondolt írásai megjelenítésére is. Nem megkövezésként, hanem értékeink védelmében.Ebben az ügyben megfogalmazódnak olyan nézetek is, amelyek bár szintén kárhoztatják Sárosdi Lillát áldozati coming out-jáért, viszont nem rosszhiszeműek, mint a fent kifogásolt "bírálati eljárások". Többek között Sándor Zsuzsa bíró-újságíró álláspontját értékelem ilyennek, amellyel összefüggésben mégis szükségesnek tartom az alábbiakat megjegyezni.1/ Sárosdi Lilla kezdetben föl se vetette, hogy a szexuális abúzus (szemérem elleni bűncselekménynek "finomítja" Sándor Zsuzsa; a jogot szorosan nézve igaza van, ezért az idézőjel) elévülhetetlenül legyen büntethető. Marton László impertinens tagadását követően állt vele elő a színésznő.2/ Mérlegelendő az a szempont is, vajon megkapja-e Sárosdi bejelentése az érdemi társadalmi diskurzus valós esélyéhez szükséges médianyilvánosságot, amennyiben nem nevezi meg Martont.3/ Továbbá szintén megkérdezhető, számon kérhető-e Lillán (amiként - a bizonyos gépkocsi-jelenetet említve - felrója neki Sándor Zsuzsa), hogy akkor, amikor Marton teljes tagadásban volt, s még jogi elégtétellel is fenyegetődzött, nem nevezte meg az abuzőr-társat.4/ Ide tartozik, hogy Sándor Zsuzsa blogcikke megjelenésének másnapján Marton, ha kényszeredetten is, de elismerte vétkességét, s e "bocsánatkérést" Sárosdi - rámutatva a benne el nem varrott szálakra (közeledés és zaklatás nem ugyanaz stb.) - elfogadta. Sárosdi lépése utalhat arra, hogy nagy nyomás volt rajta, sokan helyteleníthetik szókimondása radikalizmusát.Nem kevesek szerint a történtek úgy is összegezhetőek, hogy Sárosdi Lilla senkit nem kívánt "megkövezni", csupán egy antihumánus történésre konkrétan felhívta a figyelmet, aminek kapcsán egyáltalán nem élezte a helyzetet, ellenben őt "eszkalálták". Mégis nyomatékosította, hogy tiszteletben tartja Marton beismerő megnyilatkozását, akinek MTI-közleménye a "hozza is, meg nem is", a "mondja is, meg nem is" tipikus esete: "Ezúton üzenem minden névvel vagy név nélkül megszólaló személynek, hogy bocsánatot kérek, ha olyat tettem vagy úgy viselkedtem, amivel megsértettem, nehéz helyzetbe hoztam őket."Nyilván számosan megnyugodnak, hogy e közleménnyel és Sárosdi Lilla reagálásával az ügy befejeződni látszik, míg mások rezignáltan legyintenek - ezt is a szőnyeg alá söpörtük... Az utóbbi benyomásnak ellentmond a hír, a Vígszínház megvált Marton Lászlótól, a Színművészeti Egyetem pedig etikai vizsgálatot indít.Az egész botrányban Nagy Bandó András állásfoglalása tűnik a leginkább progresszívnak: "...mindenki csak érvelt, különféle érdekből és féltésből, régi barátság vagy elismerése miatt, és senkinek sem jutott eszébe, hogy ha már "ilyennek" festették le "az egészet", a teljes férfitársadalmat, akkor legalább bocsánatot kérjenek, ha kell, a rendező helyett Lillától, az azóta színt vallott társaitól, ezen túl pedig minden nőtől, akik akarva akaratlan mindig a másik oldalra kerül(nek), mivel nemcsak a nőket, hanem a főnöki állásokat is jobbára mi, férfiak birtokoljuk."Melyik kimenetel jobb a demokráciának? Miből lehet tisztulás? Az emberi méltóságot semmibe vevő szexuális viselkedés mentegetéséből nem.