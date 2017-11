Botrányos mise Budapesten, félmeztelen pap és lincshangulat

"A szentmise alatt azonban előállt néhány nem várt helyzet. Saju atya a Jezsuita Nyolcas illusztris vendégeként a maga egzotikus öltözékében már a szentmise elején a főcelebráns mellé keveredett. A prédikáció keretében elmondott néhány perces kommentárja, illetve a mozdulatsora után pedig a koncelebráló papok nem küldték ki, hogy öltözzön át, tehát húzzon magára megfelelő liturgikus öltözéket, hanem egzotikus ruhájában végig a szentélyben maradt"

"Saju atya felszentelt katolikus pap, tehát nem hindu személyként és nem laikusként állt a katolikus szentmisén az oltárnál. A mise ezért mindenképpen érvényes volt, mindezzel együtt azonban el kell mondani: itt bizony súlyos liturgikus szabálysértés történt. Nem véletlenül alakulnak ki egy vallási közösség életében az évszázadok során liturgikus hagyományok, szokások, sőt előírások is, hogy hogyan helyes, hogyan illő és hogyan kell ünnepelni a szertartásainkat. Az esemény után az Esztergom-budapesti Főegyházmegye főpásztora, Erdő Péter bíboros úr fel is hívta a pesti jezsuita templom igazgatójának figyelmét arra, hogy a történtek ellenkeznek a Római Misekönyv Általános rendelkezéseinek több pontjával (337., 342., 344), amelyek világosan kimondják, hogy a szentmise alkalmával a papnak fehér albába (lepelszerű öltözékbe) és stóla fölé felvett kazulába (miseruhába) kell öltöznie."

Forrás: Válasz.hu