Botrányos riportfilmet mutattak be Orbán Magyarországáról

Forrás: hvg.hu

Az Identitesz konferenciáján indul a ZDF riportja - írja a hvg.hu . László Balázs beszél a magyarság védelméről, a hallgatóságban pedig ott van Daniel Friberg svéd és Matt Forney amerikai szélsőjobboldali. Mit akarnak Magyarországon? - kérdezi a riporter, és a választ a miniszterelnök adja meg. Orbán Viktor februárban jelentette be, hogy a valódi menekülteket be fogjuk fogadni - emlékeztet a ZDF, és mutatják is a klipet, ahogy a kormányfő az idei évértékelő hahotázó közönsége előtt sorolja, hogy Magyarország várja a holland, német, olasz politikusokat és újságírókat, akik már nem ismernek rá saját hazájukra.Már 2014-ben, Orbán győzelme után körbe járt a német tévés újságírók szerint a pletyka neonáci körökben, hogy Magyarországon kellemes az élet (ezen a ponton nem derül ki, hogy a ZDF elnézte a magyar kormányfő hatalomra kerülését, vagy szerintük volt egy minőségi változás az újraválasztást követően).A németek szerint Friberg az a személy, aki körül hazánkban a szélsőséges csoportok gyülekeznek. Az írással és könyvkiadással foglalkozó svéd férfi a ZDF stábjának magyar otthonában elmondta, hogy az ő nézetei lassan az egész világot meghódítják. Svédországban Friberg büntetett előéletű. Uszításért és garázdaságért ítélték el. Most üzletembernek adja ki magát, és Budapestről terjeszti gyűlöletkeltő könyveit.Magyarországon ideológiai otthonra talált - mondja a ZDF, majd Friberg szavai hallhatók, miszerint Kelet-Európa az egyetlen egészséges terület a kontinensen, ahol még nem pusztít a liberalizmus és a tömeges migráció. Ezek valóban Orbán Viktor gondolatai - tesszük mi hozzá.A riportban Volker Weiss történész igyekszik elmagyarázni, mit szeret a nemzetközi szélsőjobb Magyarországban és a teljes régióban. Ezek szerint a vasfüggöny miatt ez a terület nagyrészt érintetlen maradt a bevándorlástól, és a kommunizmus örökségeként a tekintélyelvű berendezkedés újra megerősödött.Friberg új kedvence egyébként az amerikai alt-right, amely mozgalom újra eladhatóvá próbálja csomagolni a náci és neonáci eszméket. A riport ezen a ponton Budapestről megérkezik Charlottesville-be, ahol a nyár folyamán az amerikai szélsőjobb tartott erődemonstrációt. Augusztus 12-én tragédiába fulladtak az események, egy radikális fiatal ugyanis autójával gázolt az ellentüntetők közé, megölt egy embert, megsebesített sokakat.Mint kiderült, Friberg is ott volt aznap, mint Richard Spencer harcostársa. Spencer, akit a magyar hatóságok pár éve még letartóztattak, amikor fajvédő konferenciát szervezett volna Budapestre, most a ZDF-nek dicsérte a Magyarországról akcióit szervező Friberget. A riportban látszik, ahogy Spencerék Trump győzelmét náci karlendítéssel, "Hail Victory" felkiáltással üdvözlik.A ZDF láthatóan sok energiát tett a filmbe. Ott voltak Ferihegyen, amikor Friberg hazatér Budapestre. A svéd elmondhatja, hogy szerinte Charlottesville-ben provokáció történt, és a halálos incidens sofőre ártatlan.Mit gondol azonban Orbán Viktor a neonáci vendégekről? - kérdezi a ZDF. Mivel nyugati sajtótermékeknek nem ad jó ideje interjút, ezért a német stáb Tusnádfürdőig utazott, hogy feltehesse kérdését - hallható a riportban. Az évértékelőn elmondott Orbán-viccre akarnak rákérdezni a nyugati menekültek befogadásáról, ám Németh Zsolt a riport szerint eltorzítva adja tovább a kérdést Tusványos színpadán. Azt mondja Orbánnak, hogy a ZDF is be akar vándorolni Magyarországra. A kormányfő azt mondja: csak azokat nem fogadjuk be, akik esetében attól tartunk, megváltoztatnák kulturális identitásunkat.Hálásak a szélsőjobboldaliak, hogy Orbán megtűri őket - állapítja meg a ZDF. A stábot Friberg beengedte egy esti programjára is. Látjuk, ahogy a svéd radikális egy magyar és két amerikai barátjával röviditalt iszik a magyar parlament előtt elhaladó dunai hajón. Hogy mennyire szabadon mozognak Budapesten a radikálisok, azt a ZDF szerint mutatja, hogy Friberg engedte a forgatást.A riportot a német állami televízió kettes csatornájának külpolitikai riportmagazinjában mutatták be a Weinstein-ügy amerikai következményei után, este fél 11-kor. A szerdai bejátszás bő 6 perces volt, csütörtök hajnalban egy félórás kisfilmet is sugározták ebben a témában.