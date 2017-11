Brutális mennyiségű pénzt költenek a magyarok szerencsejátékra

Forrás: Világgazdaság

Az elmúlt évben a vállalat teljes forgalmának 36 százalékát fedte le a kategória a maga 138 milliárd forintos eredményével. A lottójátékok értékesítésén belül a legnagyobb arányt - 31 százalékot - az ötös lottó képviseli, meglepetésre ugyanakkor a puttó (18 százalék) megelőzte a hatos lottót (15).A bővülés egyik fő oka a játékszervező szerint az, hogy tavaly nem voltak igazán jelentős főnyeremény-halmozódások, az idén azonban több rekord is született. A 16. játékhéten a hatos lottó 1,57 milliárd forintos jackpotot fizetett, két hétre rá a jokerrel nyertek 387 millió forintot, míg a 38. játékhéten a skandináv lottón vittek el 690 milliós főnyereményt. Eközben az ötös lottón egy 2 és egy 3 milliárd forintig halmozódó főnyeremény is volt - írja a lap A statisztikák szerint szinte minden játéknál a hónap első felében érezhető a forgalom növekedése, ami összhangban van a bérek, fizetések folyósításának időszakával. Az is megfigyelhető, hogy a szabadságolások miatt a nyári hónapokban alacsonyabb az érdeklődés a szerencsejátékok iránt.Természetesen a főnyeremény összege is nagy hatással van a forgalomra: a kiemelkedően magas, több milliárd forintos összeggel kecsegtető hetekben látványos a bővülés. Sokan a péntek 13-át is a szerencsével kötik össze, ilyenkor szintén nagyobb a megszokottnál az érdeklődés. Emellett a játékszervező külön sorsolásos akciókkal igyekszik népszerűsíteni, megismertetni játékait.