Brutális pofon a Czeglédy-ügyben

Forrás: Népszava

Médiatörténeti mércével mérve is hatalmas pofonba szaladt bele a kormányszócsővé silányult M1 Híradó: a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete szerint ugyanis az állami - közpénzből fönntartott - hírcsatorna folyamatosan nem mondott igazat a nyár elején őrizetbe vette Czeglédy Csaba baloldali politikusról és a hozzá kapcsolódó cégről - írja a Népszava Így a bíróság most arra kötelezte az M1-et üzemeltető Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t, hogy annyi helyreigazítást tegyen közzé, ahányszor nem mondott igazat az MSZP - összellenzéki támogatással megválasztott - önkormányzati képviselőjéről, és a hamis híradásokat helyre tévő tényállításokat abban az idősávban közöljék le, amikor a valótlanok is elhangzottak.Az ítéletből kiderül: az M1 Híradó műsorvezetőjének különféle időpontokban hat, meglehetősen terjedelmes helyreigazítást kell majd most már bármilyen kommentár nélkül felolvasnia, összesen legalább tizennyolc alkalommal.A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) június 13-án, költségvetési csalás gyanújával szállt ki a Czeglédy Csaba érdekeltségébe tartozó, diákmunkát szervező Human Operator Zrt-hez. A rajtaütés során befagyasztották a cég számláit, illetve elkobozták a vállalkozás összes adathordozóját. Így a vállalkozáson keresztül foglalkoztatott diákok egy részének is bennragadt a május havi júniusban kifizetendő járandósága.Czeglédy Csaba korábban ügyvédjén keresztül arról tájékoztatta a Népszavát: mivel júniusban a szokottabbnál korábban volt a kifizetés, így a diákok túlnyomó része megkapta a bérét. Czeglédyék szerint, az akcióját furcsa mód a fizetésnapok közelébe időzítő adóhatóság miatt csak néhány tucat diákmunkás bére maradhatott benn a cégnél, a 4-5 ezer foglalkoztatott fiatal többsége megkapta a május havi bérét.Ennek ellenére a kormány propagandistái, köztük az M1 Híradó szeptember közepétől, reggeli és esti hírműsoraiban is folyamatosan azt sulykolta, hogy "több ezer", avagy "több mint ezer", illetve "csaknem" ezer diák nem kapta meg a bérét a Czeglédy Csabához köthető munkaerő-közvetítő cégen keresztül. Csakhogy a bíróság szerint ezen mértékegységek egyike sem volt igaz, legalábbis az alperes M1 Híradó nem tudta ezt igazolni. Sőt, az állami média perben eljáró jogi képviselője valójában még csak kísérletet sem tett az állítás érdemi bizonyítására.A Fővárosi Törvényszék ítéletéből kiderül: volt, amiben az M1 hírcsatorna nemcsak tévedett, csúsztatott, hanem egyenesen hazudott. Czeglédy Csaba ugyanis, az ügyvédje útján helyreigazítást kért a csatornától, ám a helyreigazító közleményét kommentárral tették közzé, meghamisítva a kérelem értelmét.