Brutálisan elszállt a tűzifa ára

Forrás: Hír TV / Napi.hu

Miután a kormány belekezdett a faágazat kifehérítésébe, jelentősen csökkent a kínálat, a kereslet viszont nőtt, így az árak megugrottak - idézi a Hír TV -nek nyilatkozó szakembereket a Napi.hu A kistelepülések lakói közül sokan a kormány által biztosított szociális tűzifát használják fel, ebből azonban nincs elég, s az önkormányzati pótlásnak is gátat szabnak az elszabadult árak.Kübekháza polgármestere arról beszélt a tévének, hogy amit korábban 2800 forintért vettek meg, az most 3800 forint-4000 forint köbméterenként, ráadásul nincs is elég, miközben már lassan tüzelni kell.