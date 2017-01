Budapest rendőrfőkapitánya kifizetné egy szmogriadóban megbírságolt férfi büntetését

Közélet

Pártlapot csinálnak a Figyelőből

Nem akarnak független lapot csinálni - ezt mondta a Figyelőről L. Simon László volt kulturális államtitkár. A lap munkatársainak csütörtökön jelentették be, hogy a fideszes országgyűlési képviselő is tagja a szerkesztőbizottságnak, amelynek feladata - hivatalosan - a lap megújítása lesz. A Figyelő egyik legismertebb munkatársa, Brückner Gergely ezután felmondott, és úgy tudjuk, mások is követhetik. A lapot decemberben vette meg Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója.