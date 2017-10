Budapesten és az idősek között is előretört a Fidesz

Forrás: atv.hu

A kormánypártok fővárosi támogatottsága is nagyot nőtt: 22-ről 37 százalékra. A Fidesznek harmadik hónapja nő a támogatottsága, szeptember és október között statisztikailag is érdemben, 27-ről 30 százalékra bővült a tábora. A Jobbik híveinek aránya nem változott, maradt 12 százalék. Az MSZP támogatottsága valamelyest csökkent, a múlt havi 10 százalékról 9-re. A Demokratikus Koalíciónak és az LMP-nek sikerült kissé erősödnie, 4-ről 5 százalékra emelkedett a táboruk. Az előző hónapok 1 százalékos pártjai most is azok: ezen a szinten áll a Momentum, az Együtt, a Kétfarkú Kutyapárt, a Liberálisok és a Párbeszéd.Az őszi politikai évad kezdete aktivizálta a választópolgárokat, a pártot nem választók aránya 37 százalékról 33 százalékra csökkent.A biztos pártválasztók körében a Fidesz 45 százalékot ér el, a Jobbiknak 19 százaléka van, az MSZP 13 százalékos. Az elkötelezett és aktív szavazóknak 9 százaléka támogatja a DK-t, 6 százaléka az LMP-t. A Momentum a biztos pártválasztók 3 százalékára számíthat, az Együtt, a Kétfarkú Kutyapárt, a Liberálisok és a Párbeszéd 1-1 százalékosak - ezek a legérdekesebb eredményei a ZRI Závecz Research Intézet október első felében, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásának.A Fidesz egyértelműen erősödött, júliustól szeptemberig 24-ről 27 százalékra, most egyetlen hónap alatt 30 százalékra. A bővülés elsősorban az idős korosztályban figyelhető meg, a nyár közepe óta 60 év felettiek körében 17-ről 32 százalékra nőtt a kormánypárt támogatottsága - tehát minden harmadik nyugdíjas a Fidesz híve. Látványos a Fidesz fővárosi térnyerése is: az elmúlt negyed évben 22-ről 37 százalékra emelkedett az itteni táboruk.