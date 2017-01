Bukás a PM előválasztási akciója

Szerző: Jász

Amikor felkerestük az előválasztás honlapját, az ott közzétett adat szerint összesen 211 ember regisztrációját jegyezték be, ebből 26-an rendelkeztek hivatalos visszaigazolással. Ez azt jelenti, hogy a PM hiába próbált civil támogatást szerezni a javaslatához, az emberek ingerküszöbét nem érte el a javaslat.Ennek egyik oka lehet, hogy a mérhetetlen támogatottságú PM ötlete el sem jut az emberekhez. Egy másik indoka az lehet a kudarcnak, hogy az időközi választások ellenzéki győzelmei (Újpest, Veszprém, Salgótarján) azt mutatták, hogy megfelelő jelölt esetén a kormányellenes szavazók előválasztás nélkül is tudnak szavazni, megbuktatva a Fidesz jelöltjét.További gond lehet, hogy az egyik civil támogató már a Jobbik részvételét is felvetette az előválasztásban, amely kizárná, hogy csak demokrata jelöltek vegyenek részt az esetleges megmérettetésen.Végül az is hozzájárulhatott a bukáshoz, hogy az emberek nincsenek meggyőződve arról, hogy a Fidesz ne hekkelné meg az előválasztás számítógépes rendszerét. (Ha az oroszok belenyúlhattak az amerikai elnökválasztásba, akkor egy ilyen ügy "szétzavarása" ujjgyakorlat lehet.) Ráadásul az emberek nem szívesen adják meg személyes adataikat akkor sem, ha az illető megígéri a teljes titoktartást.A PM-nek a jelek szerint más megoldást kell találnia, ha legalább egy képviselőt szeretne bejuttatni a 2018-as országgyűlésbe. A legutóbbi közvélemény kutatások szerint a párt az egy százalékos támogatottságot sem éri el.