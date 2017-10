Büntethetővé tennék a nők utáni füttyögést

Meggyalázták a gyönyörű Soros-plakátokat

Kedden hajnalban a Momentum aktivistái az ország 14 városában több mint száz Soros-plakátot matricáztak fel - írja a 444.hu.

A párt szerint azért ragasztottak, mert azt látták, hogy "az embereknek elegük van a gyűlöletből, az uszításból. Unják, és mi is unjuk."A párt október 23-án fél hétre a Szabadság térre összehívott tüntetését is promózta az akcióval, közleményükben azt írták, a rendezvényen eszközöket is adnak a szimpatizánsaik kezébe a rendszer lebontásához.