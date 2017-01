Büntetőfeljelentést tett a mentők késlekedése miatt Tényi István

Forrás: Magyar Nemzet

A lap munkatársa december 20-án lett rosszul, ám a szirénázó mentőautó csak 2 óra 8 perccel a bejelentés után érkezett ki a Magyar Nemzet szerkesztőségéhez. Elsőként egy mentőorvos érkezett - személygépkocsival - 44 perccel a riasztás után, aki megállapította, hogy kollégájukat a sürgősségi osztályra kellene szállítani, ezért ő is mentőért telefonált.Ennek ellenére is több mint két órába telt, mire a mentőautó megérkezett a helyszínre. Az eset kapcsán Tényi foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt tett feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányságon.Mivel nem egyedi esetről van szó, a Magyar Nemzet megkereste kérdéseivel az OMSZ-t is. Arról érdeklődtek, mennyire gyakori, hogy ekkora késéssel érnek ki a mentőegységek, illetve mi az oka a rendszeres csúszásoknak (létszámhiány, szervezési problémák?).Győrfi Pál kommunikációs és pr-igazgató munkatársa visszajelzett, hogy a levelet megkapták. Azonban a jelek szerint - írja a lap - nemcsak a segítségnyújtás, a válaszadás is lassan halad, sürgetésük ellenére egy hét múltán sem kaptak választ.