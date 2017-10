Cáfolja a Csíki Sör a csődközeli állapotot

Reagált a Csíki Sör csapata

"A Csíki Sör eladásai hónapról hónapra és évről évre nőnek. A márka az egyik legdinamikusabban fejlődő magyar kisüzemi sörmárka. A nemrég indított házhozszállítási akciónk pedig teljes siker, több tízezer embert szolgáltunk ki egy hónap alatt. Új munkatársakat veszünk fel, bővítjük az autóparkunkat, új sörökkel jelenünk meg a piacon és folyamatosan bővítjük a piacunkat.



A cikkben említett csődközeli állapotról szó sincs. A cikkben szereplő veszteség könyvelési kérdés, melynek oka egy 2016-os fejlesztés és beruházás egyes költségeinek elszámolása.



Adófizetők pénze, állami támogatás, vagy állami hitel soha nem volt a Csíki Sörben és nem is lesz, ilyenről nem is tárgyalunk. Egyedüli segítség, amit kaptunk, az a jó szó és a magyar emberek kiállása mellettünk, melyet ezúton is köszönünk"

Forrás: Magyar Nemzet