Centrumkórház lesz az Egyesített Szent István és Szent László Kórház

Ónodi-Szűcs Zoltán hozzátette, Budapest "valaha volt legnagyobb egészségügyi fejlesztése indul el" az Egészséges Budapest Programmal.Emlékeztetett arra, az előző uniós ciklusban 500 milliárd forint jutott a központi régión kívül egészségügyi fejlesztésekre, azonban a következő években a kormányzat a fővárosra koncentrál.Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke a sajtótájékoztatón elmondta, az Egészséges Budapest Program keretében az intézmény 190 ezer négyzetméteres területen, 188 milliárd forintból újul meg.A beruházásoknak 2025-ig kell befejeződniük, 2019-ig a felkészülés, a logisztikai tervezés időszaka zajlik, utána kezdődhet az építkezés - ismertette.Németh Szilárd utalt arra, hogy a jelenlegi régi, elavult, pavilonos rendszerű kórházból kialakítandó 21. századi intézmény lesz az új dél-pesti centrumkórház a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézettel és az Országos Baleseti Intézettel közösen.A politikus jelezte, hogy nemcsak építészetileg újul meg a kórház, hanem szakmai, orvostechnológiai megújulásra is lesz lehetősége. Mint mondta, az Egészséges Budapest Program keretében 3 centrumkórház, 25 társkórház és 7 szakrendelő újul meg, 700 milliárd forintból.Ha maradt volna a 2010 előtti időszak, akkor most nem tartanának itt a fejlesztések - mondta a szocialista kormányok alatti kórházbezárásokra (Schöpf-Merei Ágost Kórház, OPNI, Weisz Manfréd Kórház) utalva a kormánypárti politikus. "Mi fejleszteni akarunk, és most ennek a megvalósulását látjuk" - tette hozzá Németh Szilárd.Vályi-Nagy István, az ESZSZK főigazgatója elmondta, az intézmény "telekszomszédja" a kardiológiai intézet, így annak épülete és a kórház főépülete között épül meg a 190 ezer négyzetméteres tömbkórház. A tervek szerint az új intézmény "okoskórház" lesz, tehát nagy része informatikavezérelt, valamint hatékony energiafelhasználásúra is tervezik.A főigazgató felelevenítette, hogy a kórház az előző években is jelentős forrásokat tudott fejlesztésre fordítani, azonban a pavilonrendszerű működés sem a gazdálkodást, sem a betegellátást nem szolgálja maximálisan.Vályi-Nagy István elmondta, hogy az 1600 ágyas kórház 1,146 millió forintból képalkotó diagnosztikai berendezéseket vásárolt, 516 millió forintból pedig egy nagyteljesítményű MR-készüléket vettek.Ezenkívül több száz millió forintból a kórház területén és a telephelyeken épületgépészeti, energetikai felújítások történtek, 404 millió forintból megújult a kórház onkológiai részlege is, valamint 3,5 milliárd forintból jött létre a nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program.Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet évente ötvenezer fekvőbeteget és csaknem ötszázezer járóbeteget lát el. Több szakmában a közép-magyarországi régió legmagasabb szintű ellátását nyújtja, így a fertőző betegségek, az égésplasztika, a gyermek- és felnőtt-őssejttranszplantáció, valamint az onkológia területén.