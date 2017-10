Csaló államtitkár bukott le Somogyban

Orbán akár fegyveres harcot is provokálhat

Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója, a Széchenyi- és Gábor Dénes-díjas fizikus-üzletember az utóbbi időben politikaügyben szerepelt többször is a hírekben: előbb nyíltan felvállalta, hogy pénzzel támogatja a Momentumot, majd azt mondta, nagyobb összeggel is támogatna egy Orbán-ellenes összefogást, végül arra jutott, csalódott a Momentumban, éppen azért, mert nem akarnak összefogni a kormányváltásért.

Bojár most a Hír tévé Egyenesen című műsorában azt mondta: "A legkisebb esélyt is meg kell ragadni a kormányváltásra, olyan mértékű fenyegetést jelent a Fidesz hatalmon maradása." - írja a 444.hu.Bojár azt mondta, eddig csak azt gondolta, az EU-ból való kilépés lehet a tét, de most, hogy a miniszterelnök már nyíltan támogatja a garázdaságot, már súly...