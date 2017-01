Császy: a Fidesz név szerint megfenyegette Oszkó Pétert

Forrás: atv.hu

A Nemzeti Bilincs Egyesület elnöke szerint a jelenlegi hatalom alapja a félelem, a hatalmon lévők is félnek, ezért keltenek félelmet a társadalomban, és a félelemmel kormányoznak. A szervezet alapítója elmondta: a Bajnai-kormány nem magától fordított hátat a Sukoró-ügynek, ők is meg lettek félemlítve, a Fidesz név szerint megfenyegette Oszkó Pétert, belengették a büntetőeljárásokat is. Hozzátette: ebből is látszik, hogy a Fidesznek már 2010 előtt is volt befolyása az állami szervek egy részére, már 2009-ben elkezdtek orientálódni a jelenlegi kormánypárt felé.A fő cél Gyurcsány Ferenc volt, és meg akarták félemlíteni az egész államapparátust, hogy lássák, bárki úgy járhat, mint mi - fogalmazott. Császy Zsolt kijelentette: aki szembeszáll a hatalommal, számolhat azzal, hogy elviszik bilincsben, a családtagjai megélhetése is megnehezül, ezt üzente a kormány, ez gyakorlatilag terror. A Nemzeti Bilincs Egyesület elnöke hangsúlyozta: a Fidesz parlamenti munkájában is részt vett az első ciklusban, de már akkor látszott, hogy a pénz és a hatalom meg fogja részegíteni a pártot. A szervezet alapítója elmondta: az erőszak és a félelemkeltés a párt eszköze, ami teljesen idegen Bibó Istvántól.Hozzátette: a Sukoró ügy gyakorlatilag 2009-ben indult, ezután jöttek sorba az egyéb ügyek, ezek tudatos akciók voltak. Nincs kizárva, hogy valami jelképes kis izét ránk varrnak, de ezek a periratok fennmaradnak majd - magyarázta. Császy Zsolt szerint azért van most harmadfok, mert az első és a másodfokú ítélet nem egyezett, ezért fordultak a Kúriához.A Nemzeti Bilincs Egyesület elnöke elmondta: a szervezet, amelyet most létrehoztak, arra jó, hogy segítséget nyújtson azoknak az államigazgatásban dolgozóknak, akiket ez a kormányzat minden indok nélkül kisöpört. A szervezet alapítója kijelentette: a külügyminisztérium volt az utolsó intézmény, amely elesett, neves jobboldali politikusok is arról beszéltek, hogy nem szerencsés ennyi jó diplomatát kiszórni az utcára, de ez sem érdekelte a kormányzatot.