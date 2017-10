Csepelen már kitöltötték a konzultációs kérdőíveket

Forrás: MTI

Azzal kapcsolatban, hogy november 10-ig postázzák a kérdőíveket és 24-ig van lehetőség a válaszra, Németh Szilárd azt mondta: nem gondolja, hogy rövid lenne ez a két hét, példaként említette, hogy Csepelen, ahol korábban polgármester volt, tapasztalatai szerint akik már megkapták, ki is töltötték a kérdőívet.A kormánypárti politikus Románia és Bulgária esetleges schengeni csatlakozásáról azt mondta: a feltételek között szerepel az Európai Unió külső határainak megvédése is. "Mi is abban bízunk, hogy a román-magyar határon nem kell kerítést felhúznunk", mint a szerb-magyar és a horvát-magyar határon, mert Románia szeretne bekerülni a schengeni övezetbe, ezért teljesíteni fogja az említett feltételeket, jelesül az EU külső határainak védelmét - mondta Németh Szilárd.