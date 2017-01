Csepreghy: Farkas Flóriánt, Rogán Antalt és Voldemortot is megilleti a védelem

Forrás: figyelo.hu

Csepreghy elmondta, hogy nemrég megnézte a Korrupciókutató Központ Budapest-tanulmányát, amely szerint az úgynevezett MGTS-csoport (Mészáros Lőrinc, Garancsi István, Tiborcz István és Simicska Lajos érdekeltségei) 2009 és 2015 között mennyi közbeszerzést nyert el. 135 300 győztes ajánlattevőből 441 volt ehhez a csoporthoz köthető - ezt az államtitkár elenyésző aránynak tartja.Csepreghy emlékeztetett rá, hogy az építőipar sikercégei, a Market, a Duna Aszfalt, a Közgép 2010 előtt is működtek, hol magukban, hol a legnevesebb osztrák cégekkel, a Strabaggal, a Swietelskyvel. Akkor is jelentős súlyuk volt ebben az iparágban, és akkor ezzel senki sem foglalkozott.Arra a felvetésre, miszerint az kevésbé kínos, ha olyan társaság kap megbízásokat, amelyik eleve a legjobb volt a magánpiacon, aztán került kapcsolatba a politikával, viszont ha fordított a sorrend és előbb politikai kapcsolatokat épít, majd a politika teszi naggyá, akkor levakarhatatlan, hogy őt a politika karolta fel, az államtitkár úgy reagált, hogy a kormány nagyon sok vállalatot hozott helyzetbe. Szerinte van legalább száz építőipari cég, amelyiknek most jobban megy, csak erről nem szólnak a hírek.Csepreghy szerint konkrét lépéseket tettek a korrupció ellen. Korábban a pályázatírók összekapcsolódtak az értékelőkkel. Az utóbbiakat behozták az állami rendszerbe, és aki némi pluszjövedelemben bízva értékelő szeretne lenni, annak vállalnia kell a legszigorúbb nemzetbiztonsági átvilágítást. Az is komoly visszaélési kockázatot jelentett, hogy kinek van információja a pályázatokról. Ma nagyjából egy évre előre látni a pályázatokat, és a megjelenés után 30 napig nem lehet beadni az anyagokat. Az államtitkár úgy véli, hogy ez fontos, mert korábban a bennfentesek tudták, mikor jön ki egy tender, s mire a többiek felébredtek, már hatszorosan túl volt jegyezve a rendelkezésre álló keret.Csepreghy hangsúlyozta: ők tudatosítják mindenkiben, hogy tényleg senkit sem véd meg a rendszer, akinek vaj van a fején. A politikai támadás az más, abba bele kell állni, és ott közösségként mindenkit megillet a kollektív védelem - vélekedett.Egyet ért azzal, hogy ez a védelem megilleti Farkas Flóriánt, Rogán Antalt és Voldemortot is.Szerinte az ellenzék mindig mindenhol farkast kiált, hiszen azt tekinti a feladatának, hogy folyamatosan bizonyítsa, hogy a kormány vagy velejéig romlott, vagy teljesen inkompetens. Ilyen az ellenzéki lét; komoly szellemi teljesítményt kívánna kilépni ebből, de ennek jelét sem látom manapság, sőt az erre való törekvést sem - húzta alá Csepreghy Nándor.