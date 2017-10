Cserépre festette Orbán arcképét a "magyarmániás" festő

Forrás: Népszava

Több száz éves tetőcserépre festette Orbán Viktor arcképét és felcsúti házát is. A Népszavának azt mondja, lehiggadt közel a hatvanhoz, magyar értékeket ment, ez amolyan "apostoli küldetése" lett.Egy kollégája a giccsfestők pápájának titulálta Bihari Puhl Leventét, akit "lila ködben és palástban kéne mutogatni".- Mivel öregségemre "magyarmániás" lettem és ha másban nem is biztos, ebben azonban rokon lelkek vagyunk a miniszterelnökkel, ezért úgy gondoltam: őt is az egyik cserépre festem. Személyesen akartam átadni, írtam egy levelet, kaptunk egy időpontot, valaki kijött a parlamentből és átvette. Orbán azután személyesen köszönte meg levélben: "Nagy öröm tudni, hogy egy magyar festőművész legfontosabb küldetésének hazája és honfitársai élethű és igényes ábrázolását választja... Engedje meg, hogy ezúton köszönjem meg megtisztelő ajándékát".Terve most is ezer, de amit nagyon szeretne: életnagyságú képre festeni az Omega együttest, kisebbekre meg ami a számaikról eszébe jut, de persze ehhez is pénz kellene - igaz, 2022-ig még van idő, a legendás zenekar csak akkor lesz majd hatvan.