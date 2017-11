Cserhalmi György: eltapsoltunk huszonvalahány évet

Forrás: hvg.hu

Cserhalmi György három szerzői filmben, a Halj már meg!, Jupiter holdja, Aurora Borealis címűekben szerepelt legutóbb. Betegen is elvállalta a szír menekültet buldogként üldöző, kiégett, magányos zsaru szerepét Mundruczónál a Jupiter holdjában.Arra a kérdésre, egyetért a film állításával, hogy rugaszkodjunk el a békaperspektívától, és emelkedettebb, spirituálisabb nézőpontból nézzünk rá az egész migránsozó-sorosozó valóságunkra, azt válaszolta, hogy már évek óta itt lenne ennek az ideje."Eltapsoltunk huszonvalahány évet a rendszerváltás óta mindenféle perspektívát kipróbálva. Egyik rosszabb volt, mint a másik. És ezt nagy indulattal nézi az ember, látva, hogy az én életemben már nem fog megváltozni. De mi lesz a gyerekemmel, az unokáimmal?"1985-ben mondta Csaplár Vilmosnak: figyeld meg, ennek vége lesz. És csupán attól érezte így, mert a kezébe került egy szamizdat kiadvány a robottechnikával foglalkozó Dr. Vámos Tibor tollából, ami arról szólt, hogy a Szovjetuniónak a rossz telefonhálózat miatt lesz vége. És úgy jár majd, mint a dinoszaurusz, akinek csütörtökön levágják a farkát, és szombaton veszi észre. "1989-ben a nyakunkba esett a rendszerváltás."Cserhalmi György szerint epizodisták játsszák a főszerepeket bármelyik oldalt nézi. Egyenként kiváló figurák vannak, de együtt rettenetesek. Kihaltak vagy nyugdíjba vonultak azok, akikre még valahogy lehetett számítani. Az elitkör amolyan kívánságműsor-szerűen el szokta mondani, ki lenne jó miniszterelnöknek, de mindig nagyon mellélőnek. Beszélgetett ez ügyben néhányukkal, de lenézik az álláspontja miatt, miszerint nem lesz változás.Az LMP-vel anno szimpatizált, felkerült az EP-választási listájukra. Mostanában a felesége mondásához tartja magát: "Gyurka, nem kéne politizálnod egyáltalán, mert nem arról szól, aminek szánod. Nem lehet magánvéleményed, be fognak sorolni valahová."Furákat mondanak neki közönségtalálkozókon, úgy is mint: magát nagyon szeretjük, mint színészt, de most megutáljuk azért, mert politizál. Nem érdemes a politikával kéz a kézben járni, mert akkor az ember megszűnik önmaga lenni - vélekedik a művész.A teljes interjú itt olvasható.