Csodálatos kormányzati teljesítményről számolt be Rétvári Bence

Az idősek megélhetését is több intézkedés segíti - mondta az államtitkár, kifejtve: megőrzik a nyugdíjak értékét, a gazdasági növekedésnek köszönhetően pedig idén először nyugdíjprémiumot is kapnak a nyugdíjasok, csökkent a rezsi, a legfontosabb élelmiszerek áfája, és idén is több mint kétezer településen osztanak szociális tűzifát a rászoruló időseknek.A kormány célja, hogy mindenki, aki tud, dolgozzon - szögezte le az államtitkár, hozzáfűzve: ezért a leghátrányosabb helyzetben lévőknek is segély helyett munkát biztosítanak. A leghátrányosabb helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatását a munkahelyvédelmi akcióval segítik. Már nemcsak rekordon van a foglalkoztatás, hanem egyre jobban megéri dolgozni, mert csökkennek az adók és nőnek a bérek - tette hozzá.Rétvári Bence kiemelte: a béremelések 2018-ban is folytatódnak: a minimálbér újabb 8 százalékkal 138 ezer forintra emelkedik, a szakmunkás minimálbér újabb 12 százalékkal nő, összege 180 ezer 500 forint lesz, és a közszférában is folytatódnak a béremelések.Az államtitkár kitért arra is, hogy az adócsökkentésekkel és a családtámogatásokkal egyre több pénz marad a családoknál is. "A polgári kormány Európában az egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadót és a legtöbb családi adókedvezményt biztosítja" - fogalmazott Rétvári Bence, hozzátéve: jövőre a kétgyermekesek családi adókedvezménye tovább nő, havi 35 ezer forintra emelkedik, a legalacsonyabb keresetű 130 ezer családnak pedig továbbra sem kell adóznia.A családok megélhetését emellett rezsicsökkentéssel és legfontosabb élelmiszerek áfájának radiális csökkentésével segítik - folytatta az államtitkár, kifejtve: az otthonteremtésben is "új korszakot" nyitottak. Lezárták a devizahitelezés korszakát és megteremtették az olcsó, biztonságos, kiszámítható otthonteremtés feltételeit."Soha ennyi gyermek még nem vett részt ingyenes gyermekékeztetésben és ingyenes tankönyvellátásban, mint ma" - hangsúlyozta Rétvári Bence. Félmillió gyermek étkezik ingyen és több mint egymillió gyermek kap ingyen tankönyvet. A rászoruló gyermekek szülei az iskolai szünidőben is igényelhetik az ingyenes étkezést - közölte.Mindemellett Európa legnagyobb szociális programjában, az Erzsébet-programban már csaknem egymillió ember és ebből félmillió gyermek számára biztosítottak üdülési lehetőséget - jelezte az államtitkár. A kormány tovább erősíti a gyermekvédelmet: több pénz, több szakember, több Biztos Kezdet Gyerekház, több tanoda és több kollégiumi férőhely segíti a rászoruló gyermekek fejlesztését - mondta Rétvári Bence.