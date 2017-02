Csömör továbbra sem írja alá az államosításról szóló szerződést

"Nagyon rossznak tartjuk, de törvénytisztelő önkormányzatként tudomásul vettük az iskolák államosításáról szóló döntést"



"Ezt azonban úgy akarják végrehajtani, mintha mi a szabad elhatározásunkból írnánk alá a nagyközség ingatlanjainak ingyenes vagyonátadásáról szóló szerződést. Természetesen mi ezt nem írjuk alá, és nem csak elvi okokból, hanem azért sem, mert nem hogy az eddigi folyamatos fejlesztéseink folytatását nem tudja garantálni a tankerület, hanem még az épületek állagmegóvását sem.



Mindemellett önkormányzatunk a továbbiakban is maximálisan támogatja a csömöri diákok képzését számos szakmai program finanszírozásával vagy éppen minden helyi fiatal számára a nyelvvizsga díjainak teljes átvállalásával.



Ez is azt mutatja például, hogy teljesen érthetetlen a közoktatási törvény azon része, amely nem engedi, hogy azok az önkormányzatok, amelyek az elmúlt évtizedekben maximálisan bebizonyították, hogy még az államhoz képest is sokkal megbízhatóbban, hatékonyabban és magasabb színvonalon képesek fenntartani és működtetni, ráadásul saját ingatlanjaikban a helyi iskolákat, ezt miért ne tehetnék meg a továbbiakban is. Mindenképpen szükségesnek tartjuk ezért a törvény módosítását."

Miután ugyanis a civil egyesületi képviselőkből álló testület december közepén már egyszer úgy döntött, hogy nem írja alá az iskolaállamosítási szerződést, az illetékes államtitkár által ezután meghozott határozat ismételten arra próbálja kényszeríteni a képviselőket, hogy igen szavazatukkal támogassák az iskolai működtetés átadását.Az Önkormányzat továbbá vitatja annak a törvénynek az alkotmányosságát, amely jelenleg a települési önkormányzatokat teljesen indokolatlanul - az állammal, az egyházzal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, az alapítványokkal, egyéb más szervezetekkel, gazdasági társaságokkal és magánszemélyekkel szemben - kizárja az iskolákat fenntartó-működtető intézményi és szervezeti körből.- mondta el Fábri István polgármester.