Csúcsra jár a lakosság kezében levő készpénzállomány

A rendkívül alacsony betéti kamatok nyilván nem jelentenek vonzó megtakarítási lehetőséget. Nem véletlen, hogy a bankbetétek esetében is inkább folyószámlán, lekötetlenül tartják a pénzüket az emberek.Ez az alacsony kamatszint az egyik oka a magas készpénzállománynak is, sokan ugyanis inkább otthon tartják a megtakarításukat.Éppen a kamatok miatt vonzó a lakossági állampapír, ahol a piacon elérhető hozam akár tíz-, húszszorosát is kifzeti az állam a befektetőknek. Nem véletlen, hogy az MNB adatai szerint 2017-ben 588 milliárd forinttal 4767 milliárd forintra növelték szeptember végére a háztartások a kezükben lévő állampapír-állományt.A növekedés tetemes - a lakosság pénzügyi vagyonában ez az elem nőtt a legjobban -, azonban nem akkora, mint amekkorát az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) kimutat.