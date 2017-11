Csukás István mindig is a nemzet művészének érezte magát

Forrás: InfoRádió

Csukás István sokműfajú életművéért, valamint az ifjúsági irodalom kiemelkedő és értékteremtő gyarapításáért kapta a kitüntetést. Gombóc Artúr, A nagy ho-ho-horgász és a Süsü, a sárkány figurájának megteremtője az InfoRádióban úgy fogalmazott, mindig is a nemzet művészének érezte magát, és nem is akart soha más lenni. Hozzátette, éppen azért, mert a gyereknek ír."Ők a nemzet élő és eleven része, amely táplálékot vár és kap." Csukás István hangsúlyozta, nagy szerencsének és ajándéknak tartja, hogy betévedt a magyar gyerekirodalom csodálatos birodalmába."Ez a világ legcsodálatosabb irodalma, ahova minden létező nagy magyar író és költő írt, ami azt is jelenti, hogy magas a mérce, de jó ehhez igazodni."Csukás István hozzátette, ez jelenti azt is, hogy a magyar gyerekirodalom egyenrangú része a felnőttnek."Végigzongorázhattam minden műfajt; a prózát, a verset, a színdarabot, a filmet, a bábjátékot és a gyerekoperát is. Ez azért jó, mert nem zsibbad el az ember agya, mozgékony marad. Ezt, a szintén nagy ajándékot az író kapja a műfajtól" - mondta Csukás István."Ha az ember belefáradt a prózába, ír verset." Hozzátette, ez akkora lehetőség, amivel egy kicsit is tehetséges írónak muszáj élnie, Csukás István a műfajok közötti szárnyalásra biztat. "Én kipróbáltam, áldás, szerencse vagy az én jutalmam, hogy mindegyiket sikerrel."