Czeglédy sorra nyeri a sajtópereket - Most a Ripostról derült ki, hogy hazudott

Szerző: Nagy András

Czeglédy Csabát 2017. június 15-én, egy csütörtöki napon helyezte előzetes letartóztatásba a Szegedi Járásbíróság. A dátumnak azért van jelentősége, mert másnap, 2017. június 16-én pénteken a Ripost címlapján hozta, hogy "Bilincsben a nagy haver - így nyúlta le a diákok pénzét Botka ügyvédje". A bulvárlap fotót is közölt, amin Czeglédy bilincsbe verve volt látható.Mivel az ártatlanság vélelme - jogilag legalábbis - mindenkit, még a Fidesz orra alá nem kevés borsot törő politikus-ügyvédet is megilleti, Czeglédyék az említett főcím, valamint a hozzá tartozó fotó miatt sajtó-helyreigazítási pert indítottak a kormányközeli bulvárlap ellen.Márpedig a Czeglédy és társai ellen folyó eljárásban még nemhogy ítélet, de egy valamirevaló vádirat sem született, így a fideszes újság jogerős bírósági ítélet híján nyilvánvalóan törvénysértő módon állította be bűnösnek a szocialista szombathelyi önkormányzati képviselőt.