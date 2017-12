Czibere csupa jót említ a magyarországi szegénység alakulásáról

Forrás: MTI / Sztárklikk

Tájékoztatása szerint az elmúlt 4 évben közel egymillióval csökkent a szegénységnek kitettek, vagy azzal veszélyeztetettek száma. Kiemelte, hogy 800 ezerrel kevesebben élnek a szegénységi küszöb alatt, arányuk 13,5 százalékra csökkent. Arról is beszélt, hogy négy év alatt felére, 14 százalékra mérséklődött azok aránya, akiknek nehézséget jelent a váratlan kiadás, vagy a lakás kifűtése.Az államtitkár örömtelinek nevezte, hogy a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szegénység is csökkent, mert kevesebb a munkanélküli, a mélyszegénységben élők száma pedig 465 ezerről négy év alatt 114 ezerre esett.Czibere Károly elmondása szerint fontos előrelépés, hogy a romák körében is javult a jövedelmi helyzet, de még mindig magas a nélkülözök száma.A javuló adatok hátterében az államtitkár szerint a foglalkoztatás bővülése, a jövedelemnövekedés, a rezsicsökkentés és a devizaadósok megmentése is meghúzódik.A jövőre vonatkozóan az államtitkár az adatok további javulását várja, mert 2017-ben is tovább csökkent a munkanélküliség, és tovább emelkedett a foglalkoztatás, a minimálbér jelentősen nőtt, és a gazdaság növekedése is gyorsul.Czibere Károly hangsúlyozta nem az ország eladósítása árán javultak az adatok. Mérséklődött a szegénység, miközben az államadósság csökkent - mondta.A KSH pénteken tette közzé a háztartások életszínvonala, 2016 című kiadványt, amelyben rámutattak: a teljes lakosság 25,6 százalékát érinti a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázata, ami 0,7 százalékpontos csökkenés az előző évhez képest.