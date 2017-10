Czibere: eredményes a fogyatékkal élők ágazati politikája

Forrás: MTI / Sztárklikk

Czibere Károly az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ülésén úgy fogalmazott, hogy a folyamatos egymásra figyelés, a kommunikáció fenntartása a munka alapvető feltétele.A tanácsnak meghatározó szerepe volt és lesz az ágazati politika eredményes működésében, valamint nagyban hozzájárul a szemléletformáláshoz, ahhoz, hogy az "elkülönítés társadalmát magunk mögött tudjuk hagyni" - emelte ki az államtitkár.Czibere Károly azt mondta: olyan világot örököltünk, amelyben úgy gondolják, hogy a fogyatékossággal élők hiányt szenvednek valamiben és akadályozottak. Pedig az akadály nem bennük, hanem körülöttük van.A fogyatékos emberekkel kapcsolatban nem egy betegségre kell asszociálni, hanem erőforrásként kell tekinteni rájuk, és arra az értékre koncentrálni, amivel hozzá tudnak járulni a társadalom mindennapi életéhez. Ehhez azonban le kell bontani a körülöttük lévő falakat - tette hozzá az államtitkár.Hangsúlyozta, hogy a paradigmaváltást folytatni kell. Ehhez már rendelkezésre áll a 2015-ben elfogadott országos fogyatékosságügyi program is, amely a születéstől kezdve valamennyi életszakaszban, a társadalmi integráció minden területén kijelöli a követendő irányt és az intézkedéseket.A program első eredményei már látszanak, például elkezdték megerősíteni a kora fejlesztést és a fogyatékossággal élők foglalkoztatása is nőtt - közölte.Az államtitkár a jövő feladatai között említette, hogy közelebb kell vinni az érintett családokhoz a tudást és a tanácsadást, folytatni kell az úgynevezett kitagolási programot, fenntarthatóvá kell tenni az elindult európai uniós finanszírozású fejlesztéseket és meg kell erősíteni a társadalmi integrációt segítő folyamatokat.Emellett a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában is új támogatási rendszert dolgoznának ki, mivel a kínálati és keresleti rendszer is átalakult az elmúlt években - mondta Czibere Károly.