Czibort is beszervezték, Puskásról kellett jelentenie

A ferencvárosi focistát rövid csepeli kitérővel kényszerítették a Honvédba 1953-ban, s ekkor bírták rá, jelentsen társairól - írja a Blikk . Mivel 1956-ban Barcelonába disszidált, a "Sztojanovits Péter" néven beszervezett labdarúgó dossziéját megsemmisítették, így jelentéseiről csak közvetve lehet tudni. Annyi azonban mások vallomásából kivehető, hogy zsarolással bírták rá az együttműködésre.Két évig nem volt hajlandó írásban jelenteni, mindezt csak azután tette meg, hogy másik, "hatékonyabb" tartótisztre bízták rá. "Nevetséges volt pl. az elvi alapon való beszervezése is, amikor köztudomású volt a rendszer elleni gyűlölete, és ezt nyíltan hangoztatta is. Meg is kérdezte, mi alapján bíztunk mi meg benne" - írta ez a bizonyos tiszt, Erdélyi Jenő.Czibor alapvető feladata Puskás megfigyelése volt, azt sejtették, hogy a legenda az amerikai hírszerzést segíti. Figyelnie kellett csapattársa levelezését, s azt is, hogy milyen kijelentéseket tett."Véleményem szerint már a kiválasztásnál látni kellett volna, hogy környezete igen rossz természete miatt utálja és hírszerző lehetőségeit ez nagymértékben csökkenti" - jellemezte Czibort a tiszt.A beszámolók szerint "Sztojanovits" nem volt termékeny típus, összesen 18-20 jelentéséről számolt be a tartótiszt. Czibor próbált kibújni a feladat alól, sokszor nem ment el az Erdélyivel megbeszélt találkozókra, ilyenkor aztán a lakásán "keresték fel", és íratták le vele a jelentéseket.