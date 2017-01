Darabokra hullik a Jobbik!

Távozott a Jobbikból Bakó József nyíregyházi, Rékasi László hajdúhadházi és Szabó Tibor létavértesi önkormányzati képviselő, míg Szilágyi Péter a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlésben ült ki a függetlenek közé. Közben Hajdú-Bihar megyében több párt­alapszervezetet feloszlattak, más csoportok maguktól szűntek meg - írja a Magyar Idők De ezzel még nincs vége a Jobbikból kilépő egykori párttagoknak.Sorra lépnek ki a pártból a hajdú-bihari jobbikosok és oszlanak fel alapszervezetek, vagy oszlatják fel őket. Nemrég Csökmőn, Létavértesen, Újfehértón, előtte Mikepércsen, Monostorpályiban, Nagyrábén, Sápon, Biharnagybajomban, az előző évben, években Konyáron, Sárándon, Hajdúbagoson, Pocsajban, Bárándon, Földesen. Tagkilépések voltak Derecskén, Berettyóújfaluban, Álmosdon - számolt be róla a Vagy.hu.A lap úgy tudja, állítólag Hajdúhadházon Rékasi László, Létavértesen Szabó Tibor képviselők is kiléptek a pártból. De Berettyóújfaluban is gondok vannak, információink szerint Kulcsár Gergely már oda jelentkezett be tagnak, hogy rendet tegyen a szervezetben.Január 14-én egykori jobbikosok demonstráltak Debrecenben a pártvezetés húzásai miatt. Később csatlakoztak hozzájuk a gárdisták is. Miután Silip Norbert gárdista, az Országos Elhárítás volt parancsnoka meghirdette, hogy a Jobbik évértékelőjének napján - január 28-án - nyilvánosan felvonul szimpatizánsaival és visszaveszi Vona Gábor gárdamellényét, azóta nemcsak a Kárpát Haza Őrei Mozgalom csatlakozott, hanem immár a szombaton tüntetést rendező debreceni, volt jobbikosok is.