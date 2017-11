Dési: rendőrség és az ügyészség sokszor a Fidesz érdekei szerint dolgozott

Október 10-én jelent meg a Hagyó-perről szóló köteted. Hogy fogy?



Hogyan?

A jelenlegi ellenzéki térfélen zajló pozícióharc tükrében?

Visszakapcsolva még kicsit a Justitia nokiás doboza - Menetelés a kétharmad felé című munkádhoz: ezek szerint a BKV-ügyek politikaformáló ereje nem csupán a Fidesz mesterien felépített kommunikációs gépezetéből, hanem belső háborúskodásokból is eredt?

Az is feltűnő volt, hogy a Fidesz kétharmados győzelmét követően egyszeriben mintha lejárt volna az addig mindennapos botrány szavatossága.

Akárhogy is, a nokiás doboz a szocialista kormányok közpénzlopási ügyeinek szimbóluma lett.

Mégis, ezen a jelképvonalon maradva: mi lehet a fideszes korrupció szimbóluma?

El tudod képzelni, hogy egyszer majd fideszes politikusról írsz egy hasonló témájú könyvet?

Ha már média és korrupció. Mi a nagyobb gond: a független oknyomozó sajtó felszámolására tett lépések, például a Népszabadság bezárása, a Mészáros-Vajna-Habony-féle médiakoncentráció, az újságírók megfélemlítése, adott esetben lehallgatása, vagy a pofátlan, egyre alpáribb stílusú tagadás, netán a közérdekű adatok kiadásának egyre gyakoribb megtagadása?

A demokratikus nyilvánosság csatornáinak elvágása miatt is szokták emlegetni, hogy az Orbán-rezsim demokratikus úton már nem is váltható le. Te mit gondolsz?

Szerző: Nagy András

Nehéz ma sikeresnek lenni a könyvpiacon, de a téma elég érdekes ahhoz, hogy sokan elolvassák. Ez a könyv nem csak a Hagyó-perről szól, hanem egyfajta politikai krimi is, ami bemutatja, hogyan jutott kétharmadhoz a Fidesz lényegében már a 2010-es választás előtt.A könyv arról is szól, hogyan nyírta egymást az MSZP, és az akkor még létező SZDSZ, úgyhogy azt gondolom, van ennek a kötetnek üzenetértéke a mára nézve is.Tanulságos lehet, igen. Ha egymással, egymás kinyírásával foglalkoznak, az sok jóra nem vezet, ezt láttuk már 2010-ben is. Nyilván csak részben, de ez is okozta a kétharmadot.Az, hogy ekkora botrány tudott kerekedni ebből, és hogy a Fidesz így fel tudta ezt építeni, részben belső háborúskodás eredménye igen. Másrészt viszont egyértelmű az, hogy ekkor már a rendőrségen és az ügyészségen is voltak olyanok, akik úgy gondolták, azzal építhetik a jövőjüket, ha a választás borítékolható győzteseinek érdeke szerint működnek közre az ügyben.Amivel nyilván nem azt akarom mondani, hogy nem történhettek törvénytelenségek a BKV körül, de a több tízezer oldalnyi kihallgatási jegyzőkönyv átolvasása után az nyilvánvaló, hogy ez minden volt, csak fair eljárás nem. Világosan látszott a vizsgálati anyagokból, hogy nem egyszer kifejezetten politikai megrendelésre dolgoztak, gondoljunk csak arra, hogyan igazították mindig úgy az eseményeket, hogy azok propagandaszempontból a legjobb időzítéssel kerüljenek az akkori fideszes médiahad zászlóshajójának, a Magyar Nemzetnek a címlapjára.Szerintem nagyon elválik az ügyben a nyomozati és a bírósági szakasz. Míg a rendőrség, és főleg az ügyészség sokszor a Fidesz érdekei szerint tette a dolgát, addig a függetlenségét ha nagyon nehéz körülmények közt is, de máig őrző bíróság többé-kevésbé korrekt ítéleteket hozott.A nokiás dobozról például kimondta a bíróság, hogy nem létezett. Amivel megint csak nem azt mondom, hogy a szoci kormányok alatt nem lehetett korrupció, ám a dobozos sztori nem több mint egy nagyon jól kitalált marketingfogás.Mészáros Lőrinc, akiről az egész ország tudja már, hogy csupán egy stróman, hogy mindaz, ami az ő nevén van, az valójában nem az övé.Minél előbb szeretnék, nagy örömmel írok könyvsorozatot is akár, ha a hatóságok végre a mostani hatalom ügyeire is olyan elánnal vetik rá magukat, mint a korábbi kormányok stiklijeire. Ne felejtsük el, hogy a BKV-ügyek nem a médiában, hanem a rendőrségen indultak.Hát ezek így mind, amiket elmondtál... (Nevet.) Kiegészíteném esetleg a kormánypárti médiumok állami hirdetésekkel való megtolásával, illetve még egy fontos dologgal: ezek a mi közpénzünkből fenntartott felületek ma már nem csak egy-egy ügyben hazudnak gátlástalanul, hanem a Fidesz által teremtett hazug álvilágot építik nap mint nap, ami borzasztó károkat okoz.Azt gondolom, az Orbán-kormány mindent megtett azért, hogy demokratikus úton már ne lehessen leváltani. Ugyanakkor elvben még nem kizárt, mivel számszerűen többen vannak azok, akik ma már az Orbán-rendszert leváltanák. De a választás napján a jelenleginél jóval több ellenzéki szavazóra lesz szükség, ehhez pedig egy olyan ellenzéki együttműködésre, aminek értelmét látják az emberek.