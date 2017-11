Deutsch Tamás teljesen kiborult - Szerinte az EU zaklatja Magyarországot

Forrás: MTI / Sztárklikk

A politikus kifejtette: folyamatossá és gyakorlattá vált, hogy az uniós támogatási források megvonásában testet öltő fenyegetéssel, támadásokkal, politikai "hisztivel" akarják Magyarországot arra ösztönözni, hogy változtassa meg a bevándorlással kapcsolatos elutasító álláspontját. A zaklatásnak az élet egyetlen területén, így a politikában sincs helye - hangsúlyozta.Deutsch Tamás azt mondta, hogy az Európai Unió szabad és szuverén országok együttműködése, nem egy részvénytársaság, amelyben főrészvényesek - Soros György és az unió vezető politikusai - utasításokat adnak a többieknek.A képviselő hozzátette, a szabadság fontos értéke az európai együttműködésnek. Ez azt is jelenti, hogy az unió tagországai szabad akaratukból működnek együtt, cserélnek véleményt és alakítanak ki álláspontot.A Fidesz elutasítja azokat a törekvéseket, amelyeket ezt a rendszert akarják "meghekkelni" - közölte.Deutsch Tamás beszélt arról is, Magyarország élni akar azzal a lehetőséggel, amely minden országot és társadalmat megillet, hogy maga dönthesse el, kikkel szeretne együtt élni.Elutasítják a Soros-tervet, mert fenyegetést jelent, és már nem csak egy milliárdos "hóbortok" tervéről van szó, hanem egy politikai program lett, amely meghatározza az uniós intézmények politikai gyakorlatát is - hangsúlyozta.A képviselő megjegyezte, az unió vezetői politikai tárgyalásokat folytatnak egy olyan emberrel, aki nem politikai tényező, de erős befolyást szeretne saját magának szerezni - utalt ezzel Soros Györgyre, hozzátéve, hogy többször állam- vagy kormányfőként kezelik és fogadják őt a politikusok Brüsszelben.