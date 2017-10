Deutsch után Németh Szilárd is Jeszenszky Gézát gyalázza

Forrás: MTI

Németh Szilárd felidézte, hogy az Európai Parlament (EP) állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága csütörtökön megszavazta a közös uniós menekültügyi rendszerről szóló dublini szabályozás reformtervezetét, amely a menekültügyi kérelmek gyorsabb elbírálására és szolidaritási alapon a felelősség tagállamok közötti kiegyensúlyozottabb megosztására irányul. A "Soros-terv" végrehajtásának felgyorsításában Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció politikusa is közreműködött - jegyezte meg.A frakcióvezető-helyettes rendkívül felháborítónak és álságosnak nevezte a javaslatot, mert nem azzal foglalkozik, hogyan lehetne megállítani az illegális bevándorlást és megvédeni az európai kulturális örökséget, hanem azzal, hogy minél gyorsabban minél több migránst telepítsen a kontinensre.A reformtervezet értelmében a családegyesítéshez az európai gyakorlattal ellentétben nem kellene igazolás, hanem "bemondási alapon" működne, és nemcsak egyenes-, hanem oldalági rokonokra is vonatkozna. Azok, akik már Európában tartózkodnak, közölhetnék, kik a hozzátartozóik, akiket még várnak. A lehetőség ilyen kiterjesztésével akár harmincas csoportok is regisztrálhatják magukat - jegyezte meg Németh Szilárd.Hangsúlyozta: itt már egy bizottsági határozatról van szó, amely járja a maga útját az uniós jogalkotási folyamatban: először a plenáris ülés elé kerül - ahol Soros Györgynek több mint kétszáz "embere" van -, majd az Európai Tanács dönt róla.A dokumentumban egyértelműen kimondják az állandó, felső létszámkorlát nélküli és kötelező betelepítési kvóta szükségességét - emelte ki a frakcióvezető-helyettes. Holott ezt a magyarok több mint 98 százalékos többséggel utasították el népszavazáson, "egy új egységet teremtve" - fogalmazott. Hozzátette: a kvóta létezését a teljes magyar ellenzék tagadta, a baloldaltól a Jobbikig.Elmondása szerint a magyar parlament nemzetbiztonsági bizottságában a titkosszolgálatok már két éve arról adtak tájékoztatást nyílt jelentésekben, hogy egyetlen Magyarországra érkező menekült után további nyolc-tíz várható. A jelenleg javasolt könnyítéssel ez a szám húsz-harmincra emelkedhet, és ha ehhez hozzávesszük a kötelező kvótát is, akkor már egymilliónál jóval több bevándorló érkezik majd évente Európába - sorolta Németh Szilárd.Leszögezte, hogy ez teljes egészében elfogadhatatlan, mint ahogyan a magyar ellenzék viselkedése is, amely szavai szerint minden kritika nélkül elfogadta a javaslatot.Azt mondta, hogy ebben a kérdésben is az emberek véleményét kell meghallgatni, ezt a célt szolgálja a nemzeti konzultáció. A magyar parlament feladata nem az, hogy a brüsszeli erőszaknak, nyomásnak tegyen eleget, hanem hogy a magyar érdekeket szolgálva szavatolja az ország biztonságát és szuverenitását - hangoztatta.Megfogalmazása szerint az ügy szomorú aktualitása, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörése után két héttel Moszkvából diktálták a magyar kormány összetételét. Most nem onnan, hanem Brüsszelből diktálnak, ami felháborító - nyomatékosította.Arra az újságírói megjegyzésre, hogy bizonyos kutatások szerint a jelenlegi nemzeti konzultáció kevéssé köti le a választókat, a frakcióvezető-helyettes úgy felelt: "várjuk ki a végét". Ő személyesen úgy érzi, van érdeklődés.Egy másik újságíró azt idézte fel, hogy Jeszenszky Géza korábbi külügyminiszter elég élesen bírálta a kormány egy interjúban. Németh Szilárd azt válaszolta, hogy "az összes ilyen levitézlett volt MDF-s politikus" keresi a helyét, és "mond olyanokat, amiket kell". Egyértelműen olyan, mint ha "Gyurcsány kottájából játszanának" - fűzte hozzá. Közölte, hogy osztja Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő véleményét, aki szerint Jeszenszky Géza a "politikai elbutulás állapotában van".Egy más témában feltett kérdésre felelve azt hangsúlyozta, hogy a Fideszben mindig is elutasították az erőszak minden formáját. Ennek szellemében dolgoztak akkor is, amikor szigorították a büntetőtörvénykönyvet, szemben az ellenzékkel, amely nem szavazta meg a jogszabályt. Úgy fogalmazott: kivárnák a végét a szexuális erőszak miatti feljelentéseknek, az egyedi ügyeknek. Megjegyezte, éppen most nyújtottak be egy törvényjavaslatot arról, hogy ne mehessen többé gyermekek közelébe olyasvalaki, akit elítéltek a zaklatásukért.Kérdésre a frakcióvezető-helyettes azt mondta, igazságosnak tartja, hogy a novemberben esedékes nyugdíjprémiumot az alapnyugdíjhoz igazítják. Szintén jó iránynak gondolja, hogy várhatóan az idén is kapnak tízezer forintot a nyugdíjasok a karácsonyi ünnepek könnyebbé tételére.