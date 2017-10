Diplomáciai megszállás

Mesterházy Attila

Mindez felér egy diplomáciai, illetve politikai "megszállással" a magyar külképviseletek felett. A Külügyi bizottság mai ülésén is Orbán Viktor miniszterelnökhöz, illetve a Fideszhez "ezer szálon kötődő" nagykövet-jelölteket hallgattunk meg.Amennyiben a kormány nem függeszti fel a kinevezéseket, akkor a Külügyi bizottság ülésein az MSZP nem fogja támogatni a nagykövetjelölteket a következő választásig, illetve ha az MSZP részvételével létrejött koalíció megnyeri a választásokat, akkor magunkra nézve semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a most kinevezett nagykövetek személyére vonatkozóan.A nagykövetjelöltek, akiket a kormány most akar meghallgatni, többnyire a választás évében, a nyár végén, illetve szeptemberben tudják elfoglalni állomáshelyüket. Az MSZP szerint ezt nem illik, helytelen és ellentétes a magyar és a nemzetközi szokásjoggal.Emlékeztetnék arra, hogy 2002-ben a Fidesz-kormány külügyminisztere, Martonyi János felfüggesztette a nagykövetek kinevezését a választások előtt. Mivel a magyar diplomáciában általános a négyéves nagyköveti kiküldetés, így akik ősszel vennék át megbízatásukat, azok a következő parlamenti ciklus egészében elfoglalnák ezeket a stratégiai állomáshelyeket.Az MSZP szerint van vállalható diplomáciai megoldás ezeknek a posztoknak az esetében: az egyik legkézenfekvőbb lehetőség a jelenlegi nagykövetek mandátumának meghosszabbítása, a másik, ügyvivők megbízása, ez utóbbi egyébként komoly anyagi megtakarítást is eredményezne.