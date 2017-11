DK: a rászorulóknak ingyenesen juttatott ételből egy adagnyi árára az önkormányzat is igényt tart

Forrás: MTI-OS

Az összeg persze csak jelképes, hiszen egy ilyen tevékenység legföljebb néhány négyzetméter közterület igénybevételével jár, ám épp így szimbolikus üzenete volt annak is, hogy eddig e tevékenység céljából ingyenesen lehetett közterületet igénybe venni.A Demokratikus Koalíció éppen ezért tartja fölháborítónak, a "mindenki annyit ér, amennyije van" jelszó jegyében fogantnak ezt az ízig-vérig Fideszes szellemű előterjesztést. Debrecen Fideszes többségű közgyűlése már kitiltotta a hajléktalanokat a belvárosból, megszüntette a méltányossági ápolási díjat, és most azokat adóztatja meg, akik nagyrészt az Orbán-kormány miatt földönfutóvá vált embereken akarnak segíteni.Két éve Miskolc Fideszes önkormányzata tiltotta meg, hogy egy alapítvány éhező gyerekeknek naponta meleg ételt osszon - lényegében azzal az indokkal, hogy ezt szégyellnék.A DK módosító indítványt nyújtott be annak érdekében, hogy e vérlázító intézkedést töröljék az előterjesztésből, amit a közgyűlés "természetesen" leszavazott.Debrecen városa tehát azt üzeni, hogy a rászorulóknak ingyenesen juttatott ételből egy adagnyi árára az önkormányzat is igényt tart.