DK: Ki rendelt bértapsolókat az olimpia támogatására?

Forrás: MTI-OS

Mint írják, a Főváros és a kormány láthatóan tisztában van vele, hogy nem csak Budapest és az ország érdekeivel, hanem a magyarokkal is szembemegy a mértéktelen lopási lehetőséget jelentő olimpiarendezés kérdésében.A Demokratikus Koalíció a Fővároshoz fordul, hogy megtudja: ki rendelt bértapsolókat a budapesti olimpia támogatására? A DK tudni akarja, hogy ki adott erre utasítást és, hogy közpénzből fizették-e ki a diákokat. A DK arra is kíváncsi, hogy ha a Fidesz annyira bízik az olimpiarendezés társadalmi támogatottságában, akkor miért fél egy népszavazástól és miért van szüksége még fizetett olimpia-támogatókra is?A DK továbbra sem támogatja, hogy Budapest olimpiát rendezzen, ezért a Fővárosi Közgyűlésben is az olimpiarendezés ellen szavazott - zárul a közlemény.