Döbbenet, hogy Magyarországon ilyen előfordulhat

- Régen kezdődött a kálváriám, még 2007-ben, amikor aktív dolgozó voltam. Minden előzmény nélkül jelentkezett nálam ez a cég. Pedig semmiféle hitelt nem vettem fel - mondta Papp János a sonline.hu -nak. - Ennek ellenére zaklattak, sms-t és levelet is küldtek, hogy törlesszem a hitelt. Egy áruhitelről volt szó, a számlát is mellékelték az egyik levélhez. Ebből kiderült, hogy egy tápiószecsői névrokonom, egy másik Papp János bútorokat vett hitelre egy jászberényi áruházban 193 ezer forintért.A balatonkeresztúri Papp János állítja: soha életében nem járt a Jászságban. Telefonon felhívta a behajtó céget, egyeztettek. A szerződés alapján kiderült, hogy sem az édesanyja neve, sem a születési éve nem stimmelt az iraton. Ennek ellenére nem törölték a tartozást. Közben Balatonfenyvesről Balatonkeresztúrra költözött, de ott is megtaláltak.- Ártatlan vagyok, soha életemben nem maradtam adós semmivel, becsületesen ledolgoztam az életemet - jelentette ki Papp János. - Nem tudom, hogyan vethetnék véget ennek az ügynek. Már egy fonyódi ügyvéd segítségével hivatalos levélben elküldtem a személyi adataimat a végrehajtóknak, de válaszra sem méltattak. Pedig abból a levélből kiderül, hogy nem vagyok azonos a jászberényi Papp Jánossal. Végső elkeseredésemben lefénymásoltam a személyi igazolványomat, és bevittem a rendőrségre, hogy feljelentem a céget zaklatás miatt. De a rendőrség szerint nincs jogalapom a feljelentéshez.