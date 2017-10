Döbbenet! Van olyan középiskola, ahol idén még nem volt matematika óra

Forrás: atv.hu - sztarklikk.hu

A szóban forgó iskola igazgatója elzárkózott a nyilatkozattól, de nem cáfolta a hírt.A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke szerint a jelenség korántsem egyedi. Mendrey hangsúlyozta: a ceglédi gyerekek hátrányt szenvednek a továbbtanulásban a tanórák elmaradás miatt. Ráadásul 2020-tól csak nyelvvizsgával lehet bekerülni egyetemre. Majd azzal sokkolt, hogy van egy olyan Nógrád megyei iskola, ahonnan hat hét alatt négy informatikatanár is távozott, mert közalkalmazottakként még a pedagógus fizetésnél is kevesebbet kapnak.A PDSZ elnöke szeptember elején arról beszélt az Eduline oktatási portálnak, hogy akkora a tanárhiány, hogy "Facebookon, Jófogáson, Vaterán, ismerősökön keresztül, más közösségi oldalakon, mindenféle felületen próbálnak pedagógust találni az iskolák". Az Eduline akkor a Vaterán, az "oktatás-tudomány" kategóriában például 1308 álláshirdetést talált, a Jófogáson is több mint száz van. A pedagógusi állásokat hivatalosan is, a közigazgatási állásportálon is meg kell hirdetni.