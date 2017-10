Döbbenetes különbségek az ország keleti és nyugati fele közöt

Forrás: Portfolio

A kormányzati propaganda szerint a munkanélküliség történelmi mélypontra süllyedt Magyarországon. Az örvendetes folyamatot térképre helyezve árnyalódik a kép - írja a Portfolio . Miközben Magyarország északnyugati részén 2%-os a munkanélküliség, addig Szabolcs-Szatmárban közel 9%-os a ráta.A sok szempontból a munkanélküliekhez hasonló státuszú közmunkások is a keleti országrészben vannak többen, ha ezt is figyelembe vennénk, még nagyobb regionális különbségek adódnának.A jövedelmek is nagy szórást mutatnak: a főváros 246 ezer forintos havi nettó átlagkeresetével szemben a keleti, északkeleti megyékben a 140 ezer forint körüli átlagfizetések a jellemzők.A korábbi évek elkeserítő számai után érezhetően nőtt lakásépítési kedv, és a kereslet is. Ugyanakkor ez sem egységes, az első fél évben Nógrád megyében 100 ezer lakosra vetítve mindössze 3 új lakás épült, Győr-Mosonban 317.