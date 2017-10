Döbbenetes módon bánnak a magyar rákbetegekkel

Nem kér a TV2 otrombaságából az ismert magyar színész

A HírTV Alinda műsorában kedden Nagy Zsolt lesz a vendég.

Veiszer Alinda a Facebookon azt írta, hogy nagyon nehéz ember Nagy Zsolt, de ettől olyan igazi. "Heves is, gondolkodó is, és munkamániás is. Öntörvényű, de alázatos. Moralizáló és forrófejű. Határozott, de tépelődő."A felvételről műsorba kerülő beszélgetésben szót ejtenek arról, hogy mind a Nemzeti Színházból mind a Vígszínházból eltanácsolták. Előbbiből az i...