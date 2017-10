Döbbenetes vádak a kőszegi postások ellen

Forrás: 444.hu

A levélkihordást nehezíti, hogy kevés a kézbesítő, és a szabadságolások is. Tóth ezt két Facebook-bejegyzésben tette szóvá hétfőn, a posztok alatt pedig a kőszegiek kommentekben mondták el a tapasztalataikat - írja a 444 "Sokan panaszkodnak, hogy nem vagy több hetes késéssel érkeznek meg levelek. Többen megjegyezték, hogy a közműszolgáltatók, állami hivatalok, önkormányzat, egyéb szerv leveleit nem vagy jelentős késéssel kapják meg - miközben a késedelmi kamatot, az elveszett számla pótlását, csekk-szerzést és ez ezzel eltöltött időt persze senki nem téríti meg. Van olyan idős helyi lakos, aki a sorban állva arra panaszkodott, hogy tavasz óta nem látott kézbesítőt.Olyanról is lehet olvasni, hogy komplett társasház levélkötegét egyben találták meg a ház előtti padon, de többen küldtek Gyöngyösbe dobott levelekről is képet.Persze a postahivatalban sem jobb a helyzet: a régi motorosok próbálnak gyorsan dolgozni, az új kollegák viszont még elég "megfontoltan" haladnak. Nem hiába, régen ez is egy szakma volt..." - írja Tóth, akinek ottjártakor a postán letagadták, hogy gondok lennének kézbesítéssel.