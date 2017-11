Dömötör: ez összecseng Soros György álláspontjával

Forrás: MTI

Dömötör Csaba azt mondta: az Európai Parlament elfogadta azt a szakbizottsági javaslatot, amely kiállt egy felső határ nélküli állandó menekültelosztási rendszer mellett.Ez összecseng Soros György álláspontjával - tette hozzá, utalva arra, hogy az üzletember évi egymillió migráns befogadását javasolta és azt, hogy a tagállamok fejenként 9 millió forintot biztosítsanak két éven át a migránsok életkezdéséhez, a meglévő uniós felzárkóztatási alapok terhére.Annak a véleményének is hangot adott a milliárdos, hogy Európa összeomlik, ha nem lesz kötelező elosztási rendszer - sorolta a politikus.Úgy vélekedett: ezeknek a tervek megvalósításának csak tagállami oldalról lehet "keresztbe feküdni", ezért egyáltalán nem mindegy, hányan állnak a magyar kormány mögött, vagyis a nemzeti konzultációban hányan vesznek részt.Ebben a helyzetben Magyarországnak szövetségeseket kell keresnie a betelepítési tervek megakadályozásáért - mondta Dömötör Csaba. Kiemelte: a visegrádi együttműködés (V4) jó alapot jelenthet ehhez, és úgy tűnik, a jövőben Ausztriára is számíthat Magyarország a kvótaellenes küzdelemben, szemben a magyar ellenzéki pártokkal, amelyek Brüsszelben "rendre megszavazták" a kötelező kvótáról szóló terveket, majd itthon ezt letagadták.Dömötör Csaba a Kossuth Rádió keddi 180 perc című műsorában azt mondta: az Európai Bizottság csak beszél a külső határok védelméről ám forrásokat nem szán erre.Példaként említette, hogy amikor Magyarország a déli határvédelemre fordított 200 milliárd forintos összeg felének megtérítését kérte, ezt elutasították. Vagyis a forrásokat nem a határvédelemre, hanem a menekültek elosztására fordítják - vonta le a következtetést.Kitért arra is, hogy az elképzelések szerint a migránsokat azokba az országokba telepítenék először, amelyek eddig nem fogadtak bevándorlókat: a V4 tagállamaiba, Csehországba, Lengyelországba, Magyarországra és Szlovákiába.