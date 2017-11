Eddig tíz ember halt bele a Fekete Péntekbe

Forrás: 24.hu

Egy morbid weboldal a Fekte Péntekkel kapcsolatos legsötétebb infókat gyűjti össze, vagyis azt, hogy melyik évben hány halálos áldozata, illetve súlyos sérültje volt az őrületnek. Az adatok 2006-ig kereshetők vissza. Az összes eset valós, mindegyikhez be vannak linkelve a róluk szóló újsághírek - írja a 24.hu A weblap számlálója szerint, 2006 és 2016 között 10 ember halt meg a Fekete Péntek miatt, és 105 annyira súlyos sérülés történt, amiről már a lapok is beszámoltak.Tavaly egy San Antonio-i áruház parkolójában lőttek agyon egy férfit, amiért megpróbált segíteni egy nőn, akit éppen megvertek. Ugyanakkor egy Renoi áruház parkolójában, és egy New Jersey-i plázában is lövések dördültek, így összesen három halálos áldozattal zárult a Fekete Péntek.Előtte, két évig nem történt tragédia, 2013-ban azonban egy Észak Karolina-i fiú meghalt autóbalesetben, mert a hosszas sorban állás, és vásárlás után elaludt a volánnál, útban hazafelé. Előtte egy évvel, két kislány halt meg egy iowai autóbalesetben, mert az apjuk, aki vezetett, az ütközést megelőző 24 órában csak 3 órát aludt a bevásárlás miatt.Sokakat megdöbbentett, amikor 2011-ben egy 61 éves férfi meghalt szívelégtelenségben. A férfi egy áruházban esett össze, a jobbnál jobb ajánlatokra vadászó vásárlók pedig egyszerűen átlépték. 2008-ban három áldozatot szedett a Fekete Péntek. Egy kaliforniai játékáruházban ketten haltak meg lövöldözésben, Long Islanden pedig a türelmetlen tömeg benyomta egy árház még zárt ajtaját, és agyontaposott egy 34 éves eladót.