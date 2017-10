Egész éjjel zajlik a mentés, több száz bejelentés a vihar után

Forrás: Katasztrófavédelem / MTI

A vasárnapi heves szélvihar nyomán továbbra is több száz bejelentést kezelnek országszerte a tűzoltók. A leggyakrabban kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez, megrongálódott épületekhez hívják őket.Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is többnyire ilyen esetekhez vonultak ki az egységek, közel harminc alkalommal.Bács-Kiskun megyében késő délutánig több mint kétszáz, a viharral kapcsolatos bejelentés érkezett, a hivatásos, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltók is folyamatosan számolják fel a káreseményeket, egyik címről a másikra mennek. Kecskeméten például két utcában is egy-egy autóra, Ballószögben, Kiskunhalason, Tompán pedig lakóépületekre dőlt fa.Somogy megyében a Balatonnál okozta a legtöbb kárt a vihar: az egységeknek három lakóházat is meg kellett szabadítaniuk a rájuk dőlt fáktól. Siófokon megtépázta a Baross utca feketefenyőit a viharos erejű szél. A kidőlt fák villanyoszlopokat is magukkal sodortak és vezetékeket rongáltak meg, egy tízemeletes lakóház tetejéről pedig a szél leszakította az antennát, amely magával rántott egy klímaberendezést és betört egy ablakot.Tolna megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóit rövid időn belül mintegy harminc káresethez riasztották, túlnyomó többségében fakidőlésekhez.A Vas megyei egységek az esti órákig csaknem húsz esetben vonultak a viharkárok felszámolásához. Vaskeresztesen például egy épület fala dőlt rá egy lakókocsira, amelyben éppen nem tartózkodott senki.Dunakeszin nem sérült meg senki, amikor egy autóbuszra dőlt és megrongálta azt egy fa, Nagytályán ugyancsak egy kidőlt fának ütközött egy személyautó, míg Tatabányán felborított egy buszmegállót a viharos szél.