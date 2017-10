Egy átlagos magyar család 65 ezer forintot fizet az egészégére évente

Gulyás Gergely: a baloldal hét év után is Gyurcsány fogságában él

Egy átlagos magyar család 65 ezer forintot fizet ki a zsebéből az egészégére évente, és ez az összeg a család bővülésével meredeken emelkedik - írja az azenpenzem.hu Sohasem látott mértékűre rúgott a különböző kezelésekre kiadott pénz. Már majdnem minden negyedik egészségpénztári forint egészügyi szolgáltatásra megy el. Egy idei jelentés (BMI Hungary Pharmaceuticals & Healthcare Report 2017) úgy becsli, hogy a hazai magánegészségügyi kiadások 2020-ra meghaladhatják az 1100 milliárd forintot.Boronghatunk azon, hogy mennyit ér manapság az ingyenes egészségügy, de a tény attól még tény marad: aki saját és családja egészségét fontosnak tartja, annak egyre mélyebben kell a zsebébe nyúlnia. Igaz ez a gyógyszerekre is.Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (Öposz) által szervezett konferencián az egyik előadásban elhangzott: az gyógyszerekhez való állami hozzájárulást sikerült "kontroll alá vonni", így ez most reálértéken a 1994-es szinten van. A többletterhek pedig a jövőben is a lakosságot sújtják majd.Az Öposz által megrendelt kutatásból az is kiderült, hogy a megtakarítási célok ranglistáján az egészségügyi kiadásokat csak a vészhelyzetiek (például munkanélküliség esetére szóló) előzik meg. Egyre többen ismerhetik tehát fel, hogy hiába gyűjtögetnek szorgosan az aktív évek után időszakra, ha a pénzt nem tudják jó egészségben felhasználni.