Egy budapesti konferencián vitatkozott Fodor Gábor és Gulyás Gergely

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az A liberalizmus kilátásai Magyarországon és Európában című eseményen Fodor Gábor egy idézettel kezdett, amelyi szerint a liberalizmussal szemben ellenforradalom zajlik. Ezt azzal folytatta, hogy a liberálisokból, a liberális eszméből sokan próbálnak ellenséget csinálni és e törekvés során az önmagukat konszolidáltnak tartó jobboldali pártok és a szélsőjobb gyakran "összeérnek".A pártelnök a Soros György elleni kampányt is egy olyan, a liberalizmussal szembeni fellépésnek tartotta, ahol teljes az összhang a Fidesz-KDNP és a Jobbik között.A kereszténység Európa egyik fontos építőköve, miközben már régóta elvált a vallástól és egy értékrendet jelent - fogalmazott. A liberalizmus is olyan értékrendet jelent, amely elvált a liberális pártoktól - folytatta. Magyarázatként felhívta a figyelmet, hogy a szólásszabadság, a szabad választás, vagy az oktatás szabadsága olyan jogok, amelyek beépültek az emberek mindennapi életébe.A kormány helytelenül, súlyosan téves módon hirdetett meg egy olyan illiberális államot, amelynek építése közben folyamatos támadás zajlik a liberalizmus ellen - jelentette ki. A Magyarországon épülő illiberális állam szembemegy a liberális és a nyugati értékrendekkel - tette hozzá.Gulyás Gergely hangsúlyozta, az EU-nak közös menekültpolitikája van, de közös bevándorlás-politikája nincs, mert ez a kérdés a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ehhez kapcsolódva intoleránsnak nevezte, hogy egyes tagállamok úgy érzik: megmondhatják másoknak, hogyan kellene cselekedniük a kérdésben.A frakcióvezető azt mondta: a Jobbiknak megszűnt az identitása, ezért az ideológiai kérdések során nem szeretne róluk beszélni. A politikus úgy fogalmazott: az összes többi párt viszont elfogadja a klasszikus liberalizmus alapelveit, egyikük sem gondolja, hogy a szólásszabadság vagy a gyülekezési jog ne lenne érték. A kérdés csak az, hogy hol húzódnak meg a határok - tette hozzá.Példaként említette, hogy az MSZP-kormány idején vezették be a gyűlöletbeszéd büntetését. Lehet vitatkozni, hogy ez jó-e vagy sem, de az biztos, hogy antiliberális lépés volt, mert korlátozza a szólásszabadságot - mondta.Magyarország attól demokrácia és azért mutatott válságtüneteket 2006-ban, mert senkinek nem lehet korlátozni azt a jogát, hogy egy hivatal előtt tüntessen - emelte ki. Hozzátette: azzal viszont személy szerint már nem ért egyet, hogy tiltakozók a magánlakások előtt demonstrálhassanak.Az illiberális államra vonatkozó megjegyzésével Orbán Viktor miniszterelnök nem a klasszikus liberalizmus alapelveit kritizálta, azt a megszólalást nem lehet úgy értelmezni, hogy bármilyen értelemben is a szabadságjogok elvonásáról szólt volna - szögezte le. A kormányfő által említett illiberális demokrácia nem áll szemben a klasszikus liberális értékekkel, de kibékíthetetlen ellentétben áll azzal, amit az önmagát liberálisnak nevező SZDSZ képviselt, különösen 2002. után - hangsúlyozta.Kiemelte, hogy a tagországok közül Magyarországon az egyik legmagasabb az uniós tagság támogatottsága, de eközben sikeres a Brüsszel elleni kritika és az ahhoz kapcsolódó kampány is. Ezt azzal magyarázta: a választók értik, hogy miközben az intézményesített európai együttműködésnek nincs alternatívája, a brüsszeli történések nem segítik elő, hogy az EU sikeres legyen.A frakcióvezető azt kérte, mindenki felejtse el azt a provinciális álláspontot, hogy aki az EU-t bírálja, az szemben áll az egységesülő Európa gondolatával vagy az intézményesült európai együttműködéssel. Arról zajlik a vita, hogy például a bevándorlás vagy a gazdaság kérdésében az unió jó irányba megy-e vagy sem - emelte ki.Gulyás Gergely a moderátor felvetésére válaszolva felháborítónak nevezte és visszautasította, hogy a Soros György elleni kampánynak antiszemita felhangjai lennének. Hangsúlyozta, hogy nem az üzletember személyével, hanem az általa képviselt állásponttal van problémájuk.