Egy bunkó taxis a mentősöknek: ide kellett annyira rohanni?

"Eszméletlen férfivel volt úton az a szirénázó esetkocsi, ami a zsúfolt belvárosban próbált előre jutni Budapesten. A piros lámpánál feltorlódott autók ugyan utat engedtek, ám a mentő a lámpán áthaladva hirtelen megállni kényszerült.



A szállított férfi állapota változott. Bajtársaink azonnal emelt szintű légútbiztosítást végeztek, ezért volt szükség a megállásra. A buszsávban ezzel egy időben, egy taxi állt a mentő mögé, ami pár perce még elszáguldott mellette a sorban.



Vélhetően nem tudta, mi zajlik a mentőben, hisz folyamatosan dudálva kérte számon bajtársunkat, hogy miért állt most meg a buszsávban?!



"Ide kellett annyira rohanni? Mi a ...ért nem állsz be egy parkolóba? Ezt is tegyétek ám ki a Facebook-ra, ne csak azt, hogy mindenki engedje el a mentőt!"- kiabálta dühösen az 50 év körüli taxis.



Ezúton is köszönjük az ötletet. Bajtársaink akkor idő hiányában nem tudtak reagálni a kritikátlan megnyilvánulásra, de a folyamatos dudaszó mellett végzett sikeres beavatkozást követően, stabil állapotban szállíthatták tovább a beteget.



A betegnek mielőbbi felépülést kívánunk, Bajtársainknak gratulálunk!"