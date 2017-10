Egy falu, ahol Csák István és a Fidesz az Isten

Oda kiküldtek bennünket, hogy csépelni kell, meg kapálni, és akkor a munkaidőben, a közmunka időben kellett csinálnunk, ha tetszett, ha nem"

Mindig megszavaztatom a napirendi pontokat. Egy dolgot nem fogok megszavaztatni, vagy elfogadni, de azt is felveszem napirendre és elmondom: az én fegyelmi ügyemet. Majd döntse el a közigazgatási és munkaügyi bíróság"

A falunak azért nincs költségvetése, mert az ellenzék költségvetés-módosító javaslatait a polgármester folyamatosan lesöpri. A képviselők azt szerették volna elérni, hogy az önkormányzat, tekintettel a pénzszűkére, menesszen a hivatalból legalább egy embert.Például a polgármester lányát. Teremben ugyanis a polgármester lánya az igazgatási vezető, a fia pedig az alpolgármester. A közmunkaprogramot is a saját szempontjai szerint alakítja a településvezető.Van, aki csak aláír, nem is dolgozik, van, akinek csak 5 perces a munkaideje, míg az aláírásokat begyűjti. Van, akinek a 8 órát végig kell dolgozni, ki milyen viszonyban van a polgármesterrel, csak ezen múlik. És ez mindig is ezen múlt - fogalmazott Margiticsné Kobolák Andrea önkormányzati képviselő.A helyiek azt mondják a polgármester földjein is kellett dolgozniuk.- fogalmazott egy nevét nem vállaló helybéli.Csák István mégis úgy látja, minden rendben megy a falujában, csak az ellenzék igaztalanul támadja őt.- jelentette ki Csák István.Védettségét annak köszönheti, hogy a térség fideszes országgyűlési képviselője, Simon Miklós szinte mindenben támogatja. A honatyát semmi nem akadályozza abban, hogy falugyűlésen kampányoljon bizalmasa mellett a polgármester vezetékneve után csak "Csákfalvának" csúfolt faluban.A polgármester sorsáról várhatóan novemberben születik majd döntés. Csák István nem adott le idén vagyonnyilatkozatot, így a törvények szerint nem is gyakorolhatná a tisztségével járó jogokat.