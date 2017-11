Egy hét alatt 69 000 ember írta alá a DK kampányát

"Úgy tűnik, szenvedélyesen bántja az emberek igazságérzetét, ami most történik, mi pedig ezt egy jó pillanatban vettük észre" - fogalmazott Gyurcsány a HírTV-ben. Szerinte a kampány célja egyrészt az, hogy a kormány meghallja az emberek hangját, másrészt, hogy a párt kapcsolatba lépjen a választókkal - közöttük olyanokkal is, akik egyébként sosem szavaznának a DK-ra.Gyurcsány szerint a felmérésekből is kiderült: a választók nem értenek egyet azzal, hogy a határon túliak is beleszólhatnak Magyarország belügyeibe, "persze, legyen véleményük, nem vitatjuk, de hadd döntsük el mi, mi élünk itt".Gyurcsány kifejtette: a szavazati jogot nem a parlamenti pártok, hanem a Fidesz egyoldalúan kialakított választási törvénye adta meg a határon túliaknak, ez egy "bevallottan azt szolgáló adomány, hogy a Fidesz (...) kiterjeszthesse hatalmát".