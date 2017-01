Egy nap alatt tízezer aláírás az Olimpia ellen

Szinte kizárt, hogy a Fidesz beelőzne egy másik népszavazással

A jobboldali sajtó máris támadásba lendült

Egy nap alatt több mint tízezer aláírás gyűlt össze csak a Momentum Mozgalom (MoMo) standjainál az olimpiaellenes népszavazásra - tudatta Facebook oldalán a NOlimpia - Nem az olimpiára, igen a jövőnkre . "Ha így folytatjátok, meglesz a szükséges 138 ezer, és népszavazáson mondhatunk nemet erre a pénzszórásra" - üzenték a szimpatizánsoknak, azaz a 2024-es budapesti olimpia ellenzőinek. A referendumhoz szükséges aláírásgyűjtés csütörtökön rajtolt el, miután a Fővárosi Választási Bizottság szerdán hitelesítette a Momentum Mozgalom aláírásgyűjtő íveit.A nemrég feltűnt, főként fiatalokból álló szervezet a budapesti olimpiai pályázat visszavonásáért küzd. A 138 ezer érvényes aláírás összegyűjtésére 30 napjuk van. Molnár Gyula, az MSZP elnöke és Horváth Csaba, a párt fővárosi közgyűlési képviselője támogatásáról biztosította a szervezetet, ahogyan valamennyi baloldali kis párt is, sőt még a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is plakátkampánnyal segít a Momentum Mozgalomnak.Ceglédi Zoltán szerint Orbánék megtanulták a boltbezárós népszavazás kapcsán, hogy azt az erőszakos fellépést, amit Erdősiné büntetett előéletű "unokái" megvalósítottak, nem szabad megismételni, ugyanakkor vannak adminisztratív eszközeik is. A Fidesz ekkor jött rá arra is, hogy ha a kormány beelőz és maga kezdeményez egy népszavazást valamilyen más ügyben, azzal el lehet terelni a figyelmet, és állíthat közjogi akadályokat, de a szakértő szerint szinte kizárható, hogy a tavalyi kudarc után 2018 előtt előállnának egy új referendummal."Megpróbálják majd hitelteleníteni a kezdeményezőket, rátolni őket az ellenzék pártjaira, és mindeközben a külföldi döntéshozóknak nemzeti egységet hazudni az olimpia mögé, ami a népszavazási kezdeményezés árnyékában igen nehéz feladat - vélekedett a szakértő."A Magyar Idők tegnap arról írt, hogy már többször megbukott balliberális politikusok állnak az olimpiai pályázat elleni népszavazásért aláírást gyűjtő Momentum Mozgalom (MoMo) hátterében.A lap szerint a háttérben felsejlik Haris György egykori SZDSZ-es politikus-vállalkozó és Haris Éva neve, aki 2012 elején még az MSZP választmányának elnökhelyettese volt, továbbá alapítója a Bajnai Gordon volt miniszterelnök által fémjelzett Haza és Haladás Egyesületnek.A lap információja szerint ő találta ki és "építette fel" a jeges vödröt a nyakába borító Falus Ferencet, a már a kampányba belebukó főpolgármester-jelöltet is.