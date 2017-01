Forrás: MTI

Támogatásáról biztosította a 2024-es budapesti olimpia pályázatról indított aláírásgyűjtést Molnár Gyula, az MSZP elnöke és Horváth Csaba, a párt fővárosi közgyűlési képviselője.Molnár Gyula csütörtökön sajtótájékoztatón elmondta, mindannyian sportpártiak, olimpiapártiak, fontos lenne, ha egyszer Magyarország készen állna a rendezésre. Most viszont több a kérdés, mint a válasz, ezért örülnek és támogatják a civil szervezet aláírásgyűjtését és arra kérik tagjaikat és szimpatizánsaikat, hogy ők is írják alá a kezdeményezést.A politikus azt javasolta, hogy ne csak a tiltakozók, hanem azok is írják alá, akik "teljes szívvel" az olimpia mellett vannak, mert ez teremt lehetőséget a nyílt párbeszédre.Elmondása szerint az MSZP emellett saját kampányt is indít és arra kéri a kormányt, hogy kezdeményezzen népszavazást az olimpiáról, és tegye lehetővé, hogy a kampányban a rendezés mellett és ellene szóló érvek is megjelenhessenek.Horváth Csaba, az MSZP fővárosi közgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón azt mondta az olimpiának igazi nemzeti ügynek kellene lennie, mert a rendezvény évtizedekre meghatározza az ország sorsát.Ha nyer a pályázat, akkor a kormánynak az olimpiai bizottság elvárásainak megfelelően valódi többséget kell a pályázat mögött tudnia. A politikus megjegyezte, hogy nincs garancia a rendezésre akkor sem, ha nyer a pályázat, mert 2024-ig több választás is lesz még Magyarországon.Horváth Csaba azt hangsúlyozta, hogy egy négytagú családnak 2 millió forintjába kerülne az olimpia, ezt a kormány adók formájában el fogja venni, ezért meg kell ismerni az ügy mindkét oldalát és felelős döntést kell hozni.A Fővárosi Választási Bizottság szerdán hitelesítette a Momentum Mozgalom aláírásgyűjtő íveit, 30 nap alatt 138 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni a fővárosiaktól. A népszavazásra bocsátott kérdés az: "Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?"A szervezet helyi népszavazást kezdeményezett, az MTI kérdésére Horváth Csaba azt mondta, ők országos népszavazás kiírását kérik.