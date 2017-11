Egy újabb bunkó válasz a Fidesz részéről

Botrányos riportfilmet mutattak be Orbán Magyarországáról

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

A Fidesz honlapján hetente frissültek a konzultációs fórumok helyszínei és időpontjai, ám a közelmúltban egyetlen alkalommal sem jelezték, hogy Rogán Antal is tartana konzultációs fórumot. Magyar Nemzet rákérdezett a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtóosztályánál is. Válaszul a Borsod Online című megyei lap Rogán Debrecenben tartott fórumáról szóló cikkének linkjét küldték el, bizonyítva, hogy a miniszter mégis részt vett ilyen rendezvényen.A link mellett a sajtóosztály az alábbi megjegyzést is tette: "Javasoljuk, hogy máskor a kérdés feltevése előtt alaposabban tájékozódjon."